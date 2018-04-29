Ajax - Az Alkmaar rakamlar

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Ajax, 29 Nisan 2018 Pazar günü Az Alkmaar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Ajax 73 puanla 2. sırada, Az Alkmaar 68 puanla 3. sırada bulunuyor. Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Az Alkmaar, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ajax kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.50, Az Alkmaar sahadan galip ayrılırsa 4.75 oranını elde edecekler. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ajax son haftadaki Willem II müsabasında 1-3 kazandı.

Az Alkmaar, Utrecht karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ajax, 42 gol attı ve 12 gol yedi.

Az Alkmaar, dış sahada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Az Alkmaar 32 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.