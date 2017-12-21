Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Marcel Keizer, yardımcısı Hennie Spijkerman ve antrenör Dennis Bergkamp'ın sözleşmelerini feshetti.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, yönetimin, alınan kötü sonuçlar sonrası Keizer, Spijkerman ve Bergkamp ile yolları ayırma kararı verdiği bildirildi.

Efsane futbolcu Bergkamp için ayrıca yapılan açıklamada, antrenör Bergkamp ile kulübün, teknik anlamda farklı bakış açısına sahip olduğu belirtildi.

Kulüp öte yandan, eski futbolcularından Michael Reiziger'in geçici olarak takımın başında olacağını kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nden elenen ve Eredivisie'de 38 puanla ikinci sırada bulunan Ajax, dün Twente'ye penaltı atışları sonrası yenilerek, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'na da veda etti.

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