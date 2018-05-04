HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, neşeli olduğu gözlenen ve felekten bir gece çalan Süperstar, bol bol fotoğraf çekip şarkılara oturduğu yerden eşlik etti.

Ayta Sözeri, sahne performansıyla Ajda Pekkan’dan tam not aldı.