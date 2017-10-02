Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a doğum günü kutlaması

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yakın dostlarının katıldığı gecede abla-kardeş gece yarısına kadar eğlendi.

Çıkışta objektiflere kol kola poz veren ikiliden Süperstar, “Canım Semiramis’imin bugün çok özel bir günü. Onun için toplandık. Sizlerin yanında bir kez daha tebrik etmiş olayım” dedi.

Ajda Pekkan

Semiramis Pekkan