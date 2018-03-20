Çekimlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan, “Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı. Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım” dedi.



Pekkan, “Şu an hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:



“Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”

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