HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, basın mensuplarıyla karşılaşınca kısa bir şaşkınlık yaşayan Süperstar, “Bir rahatsızlığım yok. Her sene rutin göz muayenesine geliyorum” dedi.

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