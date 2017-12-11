Cadde’nin haberine göre, mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden sanatçı, Tarkan’ın yurtdışına yerleşeceğine dair çıkan haberlere cevap verdi.



Pekkan, “Ben de Kıbrıs vatandaşlığı aldım. Bu, gayet normal bir şey. Zaten Tarkan Almanya’da doğup, büyüdü. Oranın vatandaşı diye biliyorum.” ifadelerini kullandı.



Ajda Pekkan