Ajda Pekkan: Sevgiyle genç kalıyorum

HT Magazin’de yer alan habere göre, gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenince mutfak kapısından çıkmak isteyen ancak kaçamayan Süperstar, “Çocuklar burayı da mı keşfettiniz? Yakaladınız beni. Ölüyorum size” diyerek kahkaha attı.

Pekkan, Daily Mail Gazetesi’nin genç görünümünü överek ‘Kaç yaşında?’ başlığı altından yayınladığı fotoğraflar hakkındaysa, “Ben sizleri sevdiğim için genç kalıyorum. Sevgi her şeyin çok üstünde” diye konuştu.



Ajda Pekkan