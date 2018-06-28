AK Parti’nin seçim beyannamesinde, 2023 yılına kadar yılda en az 1 milyon istihdamla toplam 5 milyonun üzerinde ek ilave istihdam oluşturulacağı, 2 milyon 250 bin kişinin aktif işgücü piyasası programlarından yararlanmasının sağlanacağı vaat edildi. Yılda 1 milyon istihdam artışı hedefine ulaşılabilmesi için 2020 yılına kadar ilave istihdam sağlayanlara çeşitli teşvikler uygulanacak. Teşviklerin 2020 yılından sonra da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’de halen 28.5 milyon kişi istihdam ediliyor. Halen çalışma çağındaki nüfusun yüzde 52.4’ü işgücüne katılmak istiyor. Ancak, çalışma çağındaki nüfusun yüzde 47.1’i istihdam edilebiliyor. AK Parti, ilave istihdamla 2023 yılında istihdam oranını yüzde 53’e çıkarmayı hedefliyor.

Son yıllardaki iyileşmeye rağmen, Türkiye kadın istihdamında dünyada çok gerilerde yer alıyor. Çalışma çağındaki kadınların yüzde 33.4’ü çalışmak istemesine karşın, istihdam oranı yüzde 29.1 seviyesinde bulunuyor. AK Parti, 2023 yılında kadınların işgücüne katılma oranını da yüzde 41’e yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda uzman sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör işbirliğiyle, kadın kooperatiflerine finansman, yönetim, iş geliştirme, tasarım ve pazarlama konularında destek verilecek. Kırsalda yaşayan kadınlar için mevsimlik iş göçünün azaltılması, ücretsiz aile işçiliğinden üretken gelir getirici işgücüne katılımının sağlanması için kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve yatırım imkânları artırılacak.

Kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları ve diğer özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasına yönelik uygulama ve projeler geliştirilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK TEŞVİKİ

Sosyal güvenlik sistemi, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde güncellenerek güçlendirilecek. Emeklilerin refah düzeyleri desteklenecek. Bu kapsamda yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında kalıcı olarak 1000’er TL emekli ikramiyesi verilecek. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçları silinecek. Tasarruf oranlarının artırılmasını ve emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik olarak tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE PROJELERİ

Çocuk işçiliği ile mücadele için 81 ilde birimler oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerin yaşam şartlarını iyileştirme ile çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projeler hayata geçirilecek.

ASGARİ ÜCRET 16 YILDA REEL OLARAK % 126 ARTTI

AK Parti’nin seçim beyannamesinde 2002’de 184 TL olan net asgari ücretin 2018’te bin 603 TL’ye çıkarıldığı vurgulandı. Böylece, 2018’de asgari ücret, 2002’ye göre reel olarak yüzde 126, nominal olarak yüzde 770 arttı.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN 28.5 MİLYONU İSTİHDAM EDİLİYOR

Çalışma çağındaki nüfus 60.4 milyon İstihdam edilenlerin toplam sayısı 28.5 milyon

Tarım dışında istihdam edilenlerin sayısı 23.4 milyon

Çalışmak isteyen 15-24 yaş arası genç sayısı 4.9 milyon

Çalışmak isteyenlerin sayısı 31.7 milyon

Tarım alanında çalışanların sayısı 5 milyon

Son açıklanan veriye göre işsiz sayısı 3.2 milyon

İşsiz gençlerin toplam sayısı 866 bin kişi

İŞ KAZASI OLMAYAN İŞVERENE TEŞVİK

AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, çalışma hayatında iş güvenliği uygulamaları en önemli önceliklerden biri olacak. Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli İş Sağlığı Güvenliği hizmeti sağlanacak. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel risk analizleri yapılarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine çalışılacak. Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan, 10’dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli işyerlerine teşvik uygulaması hayata geçirilecek.

SAĞLIKTA GERİ ÖDEME LİSTELERİ GÜNCELLENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle sigorta, emeklilik ve sağlık uygulamalarının daha etkin bir şekilde sunulması sağlanacak. Sağlık alanındaki gelişmeler takip edilerek bilimsel verilerin ışığında geri ödeme listeleri ve sağlık uygulama tebliği güncellenecek. Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımı dahil elektronik ortamda yapılacak.

GENÇLER KODLAMA GİBİ GELECEĞE DÖNÜK İŞLERDE EĞİTİLECEK

Seçim Beyannamesi’ne göre, AK Parti’nin istihdam konusundaki hedef ve vaatleri şöyle sıralanmıştı:

- Gençlerin işbaşında eğitim alarak meslek öğrenebilmesi için staj programları açısından işveren yükümlülükleri basitleştirilecek.

- Gençleri geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak için siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek kurs ve programlar yeni yaklaşımlarla tasarlanarak, yararlanan genç sayısı artırılacak.

- Bu alanlarda ticarileşme potansiyeli olan projeler desteklenecek.

- İşbaşı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer işyerleri ve mesleklerde 3 ay olarak uygulanacak.

- Her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken; gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlar teşvikten 18 ay süreyle yararlandırılacak. “İlave İstihdam Teşviki” ile 2018-2020 yılları arasında ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan işverenler için vergi ve prim desteği sağlanacak. Bu kapsamda imalat ve bilişim sektörüne, kadınlara, gençlere ve engellilere, destek tutarı ve yararlanma süreleri açısından daha avantajlı imkânlar sunulacak.

- “1 Senden 1 Benden Teşviki” ile imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işverenlerin asgari ücret üzerinden, ücret, sigorta primi ve vergi yükü birer ay arayla karşılanarak hem 1-3 çalışanı olan esnaf, hem de gençlerin istihdamı desteklenecek.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE İÇİN VERGİ TEŞVİKİ

Hükümet yeni dönemde yeni bir kayıt dışı ile mücadele programını uygulamaya koyacak. Kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalması teşvik edilecek. Kayıt dışılıkla mücadele, kolay anlaşılabilen ve ekonomik performansı artıracak vergi mevzuatı ile desteklenecek.

İlave istihdama daha çok prim desteği sağlanırken, yeni dönemde işletmelerin ilave istihdam meydana getirmesi ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için vergisel düzenlemeler yapılacak.

3600 EK GÖSTERGEDEN MEVCUT EMEKLILER YARARLANABILECEK

AK Parti’nin bu yılki seçimde en önemli vaatlerinden birini öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi oluşturdu. Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP başta olmak üzene diğer tüm partilerin programlarında da yer verilen 3600 ek göstergeden yararlanacak kişi sayısı 2 milyona ulaşıyor. Bunların 1.5 milyonu halen çalışanlardan, yaklaşık 500 bini de emeklilerden oluşuyor. Aylıklarda 633 liraya kadar artış sağlayacak 3600 ek göstergeden, halen bu mesleklerden emekli olan kişiler de yararlanacak. 3600 ek gösterge için hükümet yasal düzenleme yapacak.

2 BİN LİRA İKRAMİYE VE GÖSTERGE ZAMMI VERİLDİ

1 Kasım 2015 seçimlerinde en kazançlı çıkan kesim, ücretleri yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretli işçiler oldu. 24 Haziran seçimlerinde ise en kazançlı kesim yılda 2 bin lira ikramiye elde eden emekliler ile 3600 ek gösterge kapsamına alınan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri oldu. Gösterge artışıyla yaklaşık 1.5 milyon kişinin hem emekli maaşı hem de emeklilik tazminatında ciddi artışlar yapılması öngörüldü.

GİRİŞİMCİ GENÇLERE BAĞKUR PRİM DESTEĞİ

Gençleri girişimciliğe yönlendirmek için tedbirler alınacak. 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl primlerini devlet karşılayacak. Bağ-Kur’lulara sosyal güvenlik primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlıktan faydalanma imkânı sağlanacak.

Cari dönem prim tahakkuku ve tahsilatı artırılacak. Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların Nisan 2018 ve öncesi döneme ilişkin prim borç ödemeleri kolaylaştırılacak.