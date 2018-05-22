AK Parti Adana milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Adana milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Adana milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

JÜLİDE SARIEROĞLU

TAMER DAĞLI

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

AHMET ZENBİLCİ

ABDULLAH DOĞRU

SEVİL CAN

MUHAMMED AKSOY

SAMİR ALTUNKAYNAK

RAMAZAN ÇIRAK

EROL KAHRAMAN

REŞAN ARLIER

NECİP FAZIL CENGİL

MEHMET GAZİOĞLU

MUHAMMED ZEKİ AÇ

ZEKERİYE YILDIZOĞLU

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