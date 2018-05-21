AK Parti Adana milletvekili adaylarını açıkladı. AK Parti, milletvekili adaylarını YSK'ya sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Milletvekili listesini sunduktan sonra açıklama yapan Sorgun, "Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.



AK Parti´nin mevcut milletvekillerinden 167´si tekrar gösterirken aday profili bilgi notuna göre; Toplam kadın aday sayısı: 126. Toplam erkek aday sayısı: 474. Ortalama yaş: 44. 25 yaş altı kişi sayısı: 57. En genç aday: Elif Nur Bayram (18 yaşında Kocaeli 11.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi: 11.02.2000). En yaşlı aday: Ahmet Munip Yıldızoğlu (70 yaşında. Mardin 4.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi 15.03.1948). Toplam engelli aday sayısı: 8. Toplam evli aday sayısı: 466.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1'inci bölge birinci sıradan aday gösterildi. BBP lideri Mustafa Destici ise Ankara 2'nci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Ankara 1'inci Bölge birinci sıra adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş gösterildi.



AK Parti kurmaylarının yine İstanbul´dan aday gösterildiği görüldü. İstanbul 1'inci Bölge Birinci Sıra adayı Berat Albayrak aday gösterildi. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıradan aday oldu.



Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Erzurum 3´üncü sıra adayı oldu. Sanatçı İbrahim Tatlıses ve futbolcu Tanju Çolak aday adayı başvurusunda bulunmasına rağmen listede yer almadı.

İŞTE AK PARTİ'NİN ADANA ADAYLARI:

JÜLİDE SARIEROĞLU



TAMER DAĞLI



MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ



AHMET ZENBİLCİ



ABDULLAH DOĞRU



SEVİL CAN



MUHAMMED AKSOY



SAMİR ALTUNKAYNAK



RAMAZAN ÇIRAK



EROL KAHRAMAN



REŞAN ARLIER



NECİP FAZIL CENGİL



MEHMET GAZİOĞLU



MUHAMMED ZEKİ AÇ



ZEKERİYE YILDIZOĞLU

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