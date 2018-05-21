AK Parti Ankara milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Ahmet Sorgun, çok önemli bir seçim sürecinin bir etabını daha tamamladıklarını belirterek, AK Parti olarak saat 16.27'de listeleri teslim ettiklerini bildirdi.

Seçimin millete, memlekete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığını, dün de şeffaf bir şekilde kuraların çekildiğini anlattı.

Seçimin en güzel şekilde tamamlanacağına inandıklarını vurgulayan Sorgun, "Milletimize, memleketimize hayırlı olsun, demokrasimiz için hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

AK PARTİ ANKARA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Fatih Şahin

Yalçın Akdoğan

Ali İhsan Arslan

Murat Yıldırım

Fatma Öncü

Fahri Usta

Gökçer Doğan

Fevzi Aydın

Büşra Soylu

Muammer Cemaloğlu

Elif Rabia Toptancı

Adil Can Yıldırım

AK PARTİ ANKARA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

Mustafa Destici

Lütfiye Selva Çam

Emrullah İşler

Orhan Yegin

Arife Polat Düzgün

Zeynep Yıldız

Ahmet Fethan Baykoç

Enes Şişman

Müzehher Belma Erdoğan

İbrahim Enes Duruay

Onur Alp Başayar

AK PARTİ ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

Mehmet Naci Bostancı

Asuman Erdoğan

Nevzat Ceylan

Barış Aydın

Hacı Turan

Meryem Göka

Tuna Koç

Kurtcan Çelebi

Serhat Bayar

Dilara Tabak

Mehmet Gündoğdu

Mücahit Efe

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