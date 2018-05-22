AK Parti Antalya milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Antalya milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Antalya milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA KÖSE

SENA NUR ÇELİK

İBRAHİM AYDIN

ATAY USLU

KEMAL ÇELİK

GÜLÇİN ÖZBOZ

SEYİT EMRE GÖYÜK

ERCAN MEKTEPLİOĞLU

MUSTAFA ERKAN

HASAN HÜSEYİN CENGİZ

ESMA BALABAN KARACAN

HASAN DEMİR

ÖMER AKBAŞ

CANBEY ÇETİN

HASAN KEREM ÜNSAL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER