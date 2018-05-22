AK Parti Aydın milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Aydın milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Aydın milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

MUSTAFA SAVAŞ

BEKİR KUVVET ERİM

METİN YAVUZ

RIZA POSACI

ERSİN ESENLİK

AHMET TARIK SARI

SEDA KANAT

YASEMİ SARIÇİÇEK

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