AK Parti Bursa milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Ahmet Sorgun, çok önemli bir seçim sürecinin bir etabını daha tamamladıklarını belirterek, AK Parti olarak saat 16.27'de listeleri teslim ettiklerini bildirdi.

Seçimin millete, memlekete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığını, dün de şeffaf bir şekilde kuraların çekildiğini anlattı.

Seçimin en güzel şekilde tamamlanacağına inandıklarını vurgulayan Sorgun, "Milletimize, memleketimize hayırlı olsun, demokrasimiz için hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

AK PARTİ BURSA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

HAKAN ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA ESGİN

REFİK ÖZEN

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

AHMET KILIÇ

GÜLTEN KAPICIOĞLU

SADETTİN CANGÜL

ARİF ÇELENK

MUHAMMED ERDOĞAN

ARİF BEKİR DANGAÇ

AK PARTİ BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

EFKAN ALA

OSMAN MESTEN

VİLDAN YILMAZ GÜREL

ZAFER IŞIK

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

ATİLLA ÖDÜNÇ

AHMET YELİS

SELDA MERİÇ

BURCU YARAN

İSMAİL ÖZKAN

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