AK Parti Çanakkale İl Başkanı istifa etti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ istifa etti.



İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında partinin yıpratılmaya çalıştığını söyleyen Karadağ "Son zamanlarda özellikle listemiz, ismimiz üzerinden partimiz yıpratılmaya çalışıldı. Biz buna daha fazla göz yumamazdık, buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önemli oldu, bundan sonra da öyle olacaktır. Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet ettim. Şu zamana kadar partimde bana ne görev verildiyse elimden geldiğinde, layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle 3 Mart 2016'da geldiğimiz AK Parti Çanakkale İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre; Karadağ'ın Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile yaşadığı gerginlik nedeniyle istifa ettiği öne sürüldü. Karadağ'ın, 21 Ocak Pazar günü yeniden il başkanı seçildiği kongrenin ardından yaptığı "Listemi kendim yaptım" açıklamasına partililer ve Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki göstermişti.

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