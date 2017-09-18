AK Parti, olağan kongreler öncesinde istifalarını istediği il başkanlarının yerine atama yapmaya başladı. Boşalan koltuklar için belirlenen adaylar geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan’ın yaptığı mülakatlar sonucunda Hakkâri, Muş, Bayburt, Şırnak, Kırşehir, Aksaray ve Uşak il başkanları belirlendi.
İSİMLER BELİRLENDİ
16 Nisan referandumunun ardından partisinin yeniden başına geçen Erdoğan, değişimin sinyalini “Metal yorgunluğu” ifadesiyle vermişti. Temmuzda başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde belde başkanlığı seçimleri veya atamaları gerçekleştirildi. 19 Ağustos’tan itibaren de ilçe kongreleri yapılmaya başlandı. Bu süreçte AK Parti, 12 il başkanının istifasını istedi. İstifa edenlerin yerine gelecek isimlerle son görüşmeyi Erdoğan yaptı. Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde gece yarısına kadar, bazen saat 02.00’ye kadar il başkan adaylarıyla görüştü. Bu mülakatlar sonucunda il başkanlıklarına görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Uşak İl Başkanlığı’na Mehmet Çakın, Aksaray’a Hüseyin Altınsoy, Kırşehir’e Muzaffer Aslan, Şırnak’a İbrahim Halil Erkan, Bayburt’a Fatih Yumak, Muş’a Rahmetullah Yaktı ve Hakkâri’ye Emrullah Gür atandı.
İstifa eden il başkanlarının yerine gelecek isimler ile ilgili mülakatların devam edeceği öğrenildi. AK Parti’de il kongreleri 12 Kasım’da başlayacak. Bu 7 ilin kongresinde ataması yapılan il başkanları tek listeyle seçime girecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.