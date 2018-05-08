AK Parti'de milletvekili aday adaylığına en fazla başvuru bin 388 ile İstanbul'dan yapıldı. Çıkaracağı milletvekili sayısına göre en yüksek başvuru ise 4 adaylık için 26,5 kat fazla aday adayının yarıştığı Ağrı'dan geldi. Ağrı'da 106 aday adayı başvuru yaptı.
AK Parti’de 24 Nisan'da başlayan ve 2 Mayıs’ta sona eren milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde 7 bin 340 kişi partiye başvuruda bulundu. Aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcıları başkanlığındaki 14 alt komisyon adaylarla mülakatlara başladı.
EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN GELDİ
AK Parti'de aday adaylarının illere göre dağılımı da belli oldu.
Aday adaylığına en fazla başvuru İstanbul'dan geldi. TBMM'ye 3 seçim bölgesinden 98 milletvekili gönderecek İstanbul'da bin 388 kişi milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. İstanbul'da 1. Bölgeden 498, 2. Bölgeden 405, 3. Bölgeden ise 485 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.
İstanbul'u, 600 aday adaylığı başvurusu ile Mecliste 3 seçim bölgesinden 36 vekille temsil edilecek Ankara ve 305 başvuru ile 14 milletvekili çıkaracak Şanlıurfa takip etti.
AA'nın haberine göre; Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan ve Mecliste 2 seçim bölgesinden 28 sandalyeye sahip İzmir'de milletvekili aday adaylığı için 216 kişi başvurdu.
BURSA'DAN 304 ADAY ADAYI
Geçtiğimiz yıllarda 18 milletvekili çıkaran ve tek bölge ile seçime giren Bursa, 24 Haziran'da 2 bölgeden 20 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Bursa'da 20 sandalye için 304 aday adayı başvuru yaptı.
TBMM'ye 15 milletvekili gönderecek Konya'dan 233, 12 milletvekili gönderecek Diyarbakır'dan 213, 8 milletvekili gönderecek Van'dan 169, 13 milletvekili gönderecek Mersin'den 166, 14 milletvekili gönderecek Gaziantep'ten 151, 15 vekil gönderecek Adana'dan 149, 6 milletvekili gönderecek Erzurum'dan 137, 11 milletvekili gönderecek Hatay'dan 133, 16 vekil gönderecek Antalya'dan 126 aday adaylığı başvurusu yapıldı.
Mecliste 8 milletvekili ile temsil edilecek Aydın'da 57, 9 milletvekili ile temsil edilecek Balıkesir’de 70, 8 milletvekili ile temsil edilecek Denizli'de 46, 7 milletvekili ile temsil edilecek Eskişehir’de 41 aday adayı, milletvekili adayı olabilmek için yarışıyor.
26,5 KAT FAZLA BAŞVURU
Çıkaracağı milletvekili sayısına oranla en yüksek başvuru, 4 adaylık için 26,5 kat fazla aday adayının müracaat ettiği Ağrı'dan geldi. Ağrı'da 4 milletvekilliği için 106 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. Adıyaman'da ise 5 milletvekilliği için 94 aday adaylığı başvurusu yapıldı.
EN AZ BAŞVURU TUNCELİ'DEN
AK Parti'ye en az milletvekili aday adaylığı başvurusu ise TBMM'ye 2 milletvekili gönderecek Tunceli'den geldi. Bu ilden 5 kişi aday adaylığı için başvurdu.
TBMM'de 1 milletvekili sandalyesine sahip Bayburt için ise 11 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.
İZMİR'DE CHP'YE 106, AK PARTİ'YE 216 BAŞVURU
24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti İzmir’den 216 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunurken, CHP İzmir’den 106 kişi, MHP'den de 49 kişi başvuru yaptı.
Erken seçim kararının alınmasının ardından 24 Haziran’da yapılması kararlaştırılan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milletvekili aday adaylığı başvuruları da alındı. AK Parti İzmir 1. bölgeden 118, 2. bölgeden 92 ve mevcut 6 milletvekili de olmak üzere 216 kişi milletvekili aday adayı olabilmek için başvuru yaptı. CHP İzmir’den ise 1. bölgeden 48, 2. bölgeden 52 kişi başvuru yaparken, 6 kişi bölge belirtmedi. MHP'den 49 kişi başvuruda bulunurken, İYİ Parti’nin aday adaylık sayıları ise henüz netleşmedi.
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