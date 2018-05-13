AK Parti'de mülakatlar tamamlandı. Sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlık edeceği toplantılara geldi. Erdoğan, İngiltere ziyaretinin ardından 2 bin 394 aday adayı arasından 600 ismi belirleyecek.
AK Parti'de aday adaylarını Genel Başkan Yardımcısının başkanlık ettiği 14 komisyon mülakata aldı. 7 Mayıs'ta çalışmalara başlayan komisyon 12 Mayıs itibarı ile çalışmalarını tamamladı. Komisyon, 6 günlük sürede 85 ila 100 kişiyi mülakata aldı. Günde 15 saate yakın çalışma yürütüldü.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in verdiği bilgilere göre; AK Parti'ye 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için 7 bin 343 aday başvuruda bulundu. Bunlardan bin 335'i kadın, 504'ü ise engelliydi. En yaşlı aday adayı 79 yaşında, 18 yaşında başvuru yapan gençlerin sayısı 34 oldu. En fazla vekillik başvurusu bin 387 ile İstanbul'dan olurken, en az başvuru 2 vekil çıkaran Tunceli'den oldu. Tunceli'den 5 aday milletvekilliği başvurusu yaptı.
56 farklı meslek grubundan yapılan başvurularda ilk sırayı avukatlar aldı. Mülakatlarda 5 bin 243 kişi elendi. Ve 2 bin 100 ismin Erdoğan'a sunulması kararlaştırıldı.
AK Parti'nin mevcut 316 milletvekilinden 22'si başvuru yapmadı. 294 vekil yeniden başvuruda bulundu. Bu durumda Erdoğan, 600 ismi 2 bin 394 kişi arasından seçecek.
Erdoğan'ın, İngiltere'den döner dönmez başkanlık edeceği toplantılarda Başbakan Yıldırım, genel başkan yardımcıları ile her ilin sorumlu komisyon başkanı katılacak.
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