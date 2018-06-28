AK Parti'deki ağır topların kritik görevlere getirilmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere bazı isimlerle 17 yıl birlikte yol yürüdü. Yeni yönetim sisteminin yürürlüğe girdiği ilk seçimde milletvekili seçilen bu isimlerin kritik görevlere getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AK Parti’nin kurucu üyeleri Mücahit Arslan, Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Mevlüt Çavuşoğlu ve Nurettin Canikli her hükümet döneminde önemli pozisyonlarda görev aldı. AK Parti’nin iktidar olduğu 2002 yılı kadrosunda yer alan Mehdi Eker, Recep Akdağ, Mustafa Ataş, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Bekir Bozdağ bakanlıklarda, parti yönetiminde ve TBMM kadrosunda kilit roller oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 2001 yılında yola çıkan tüm bu isimler, AK Parti’nin 27. Dönem Milletvekilliği listesinde yer aldı. Bu durum, yeni yönetim sisteminde “başkanın adamları”na önemli görevler verileceğinin işareti olarak yorumlandı. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana danışmanlık, vekillik ve bakanlık yapan Ömer Çelik, milletvekili listesinde yer almasa da yeni dönemin siyasi figürlerinden biri olarak görülüyor.
AK Parti listesinde, partinin ilk dönem isimlerinin çocukları da bulunuyor. Partinin kuruluş aşamasında yer alan ardından bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, TBMM Başkanlığı yapan Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve AK Parti’nin kurucuları arasında bulunan Mehmet Beyazıt Denizolgun’un oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, babalarının izinde siyasi mücadeleyi TBMM’de sürdürecek.
ÖZE DÖNÜŞ
AK Parti listesinde, 2002 kadrosunda yer aldıktan 16 yıl sonra TBMM’ye dönen isimler de dikkat çekti. Bayburt’tan Fetani Battal, Bingöl’den Feyzi Berdibek, Bitlis’ten Vahit Kiler, Gaziantep’ten Ahmet Uzer, Elazığ’dan Zülfü Demirbağ ve Zonguldak’tan Polat Türkmen, Erdoğan’ın yeniden listeye koyarak vekil seçtirdiği tecrübeli siyasetçiler oldu. AK Parti’nin ilk kez iktidar olduğu 22. Dönem Parlamentosu’nda milletvekilliği yapan Bayram Özçelik, Recep Özel, Hakkı Köylü, Ramazan Can, Hacı Turan, Orhan Erdem ve İsmail Bilen de yeni seçilen 27. Dönem TBMM’sinde görev alacak.
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