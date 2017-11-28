AK Parti'deki değişim oranı yüzde 50'yi geçti

Temmuz ayında olağan kongre hazırlıklarına başlayan AK Parti’de ilçe kongreleri 19 ağustos’ta başlamıştı. İstifa eden il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının yerlerine atamalar yapılması nedeniyle öngörülen takvim sarktı. Rize, Bayburt ve Gümüşhane kongreleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yapıldı. Bu hafta sonu da Kars, Iğdır, Muş ve Ağrı il kongreleri gerçekleştirilecek.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Bu kongrelere de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılarak konuşma yapması bekleniyor. Aralık sonuna kadar 20 ilde kongre yapmayı düşünen AK Parti’de, Erdoğan’ın katılamadığı kongrelere Başbakan Binali Yıldırım’ın katılması için planlama yapılıyor. AK Parti’de bugüne kadar 290 ilçe başkanı değişti. 23 il başkanlığında değişim oldu. Van, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Kastamonu ile Burdur il başkanları da kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bu durumda değişim yaşanan il başkanlığı sayısı 29’a çıkacak. Mart sonuna kadar il kongrelerini, ocak ayı sonuna kadar da ilçe kongrelerini tamamlamayı planlayan AK Parti, 2019’da yapılacak üç seçim için koyduğu yüzde “50 artı 1” hedefine teşkilat kadrolarında ulaştı.

DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Kadın ve gençlik kolları kongreleri de hesaba katıldığında teşkilat yönetimlerinde değiştirilenlerin oranı yüzde 50’yi geçti. Yeni göreve başlayan il ve ilçe başkanlarının yaş ortalamasının 35-40 civarında olduğu öğrenilirken, gençlik kollarından gelen çok sayıda partilinin, ana kademede çeşitli görevler aldığı kaydedildi.