Erdoğan'dan "AK Parti'de istifa" iddialarına açıklama: Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez

AK Parti grubunun ardından bazı belediye başkanlarının istifa edeceği iddialarının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diye konuştu.
MAHİR ÜNAL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasının istendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Ünal, "Sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Ünal'ın açıklamalarından satır başları;
Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar söz konusu değildir. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor. Basında yürütülen istifası istenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır.
Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatta hem belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilat hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Biz AK Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısının, kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun taleplerini dikkate alarak hem yerel yönetimler hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.
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