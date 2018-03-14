AK Parti'den

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirler bağlamında tüm bakanlıkların üstünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çocuk Hakları Üst Kurulunun oluşmasını arzu ettiklerin söyledi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nca "Çocuk İstismarının Nedenleri, Önleme ve Çözüm Yolları Toplantı Raporu" ve "Çocuğa Karşı İşlenen En Ağır Suç; Cinsel İstismar Çalıştay Raporu ve Eylem Planı" hazırlandı.
Çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirleri belirlemek üzere Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 6 bakanlığın katılımıyla kurulan komisyonun çalışmalarına destek olmak adına hazırlanan rapor ve eylem planında, bu konuda farklı önerilere yer verildi.
Çam, bu yılın başında "bağımlılıkla mücadelede ön alma", "çocuğa karşı istismar konusunda ön alma", "kadına karşı şiddetin önlenmesi" gibi konularda çalışma yapma kararı aldıklarını belirterek, ilk olarak bağımlılıkla mücadele konusunda 81 ilde çalışma başlattıklarını aktardı.
"AMACIMIZ KOMİSYONA DESTEK OLABİLMEK"
Çocuğa karşı istismarın önlenmesi anlamında 81 il kadın kolları başkanlarıyla 2 hafta önce beyin fırtınası yaptıklarına değinen Çam, "Çocuk istismarını önlemede ilk önce sorunlar tespit edildi. Daha sonra ise çözüm önerileri üzerine bir çalışma yapıldı. 172 ham fikir ortaya çıktı. Bunları başlıklar halinde derledik." diye konuştu.
Bu çalışmanın ardından parti genel merkezinde "Çocuğa Karşı İşlenen En Ağır Suç Cinsel İstismar" konulu çalıştay düzenlediklerini ve uzmanlar ile bu konuyu masaya yatırdıklarını hatırlatan Çam, "Amacımız, Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başkanlığındaki komisyona bir anlamda destek olabilmekti. Bunun eylem planına dönüştürülmüş şeklini de geçen hafta Siyasi Hukuki İşleri Başkanımız Canan Kalsın ile birlikte kendilerine sunduk. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza raporumuzu arz ettik." ifadesini kullandı.
"KADINLARIN SESİ İLE UZMANLARIN SESİ AYNI"
Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının bu konu hakkında titizlikle çalıştığını vurgulayan Çam, olay yaşandıktan sonra faillerin bulunması ve çocuklar ile kadınların korunması anlamında ciddi çalışmalar olduğunu dile getirdi.
Çam, Kadın Kolları olarak önleyici ve farkındalık oluşturucu kısmında neler yapabileceklerini ele aldıklarını bildirdi.
Eğitimin ailede başladığını belirten Çam, "Buradaki hedefimiz, çocuklarımızın daha az zarar görebileceği bir ortamı oluşturabilmek. Burada da kadınlara çok ciddi işler düşüyor. Kadınların bilinçlendirilmesini sağlayabilirsek, kadınların daha fazla işi yüklenebileceği, öncülük edebileceği bir mekanizma kurabilirsek, çocuklarımızı bilinçlendirebilirsek çocuklarımızı güvence altına alabiliriz." dedi.
Hazırladıkları iki raporun ciddi anlamda örtüştüğüne işaret eden Çam, "Kadınların sesi ile uzmanların sesi aslında aynı." yorumunu yaptı.
"AİLE DOSTU YAYINLAR ÖDÜLLENDİRİLSİN"
Eylem planında "hukuk, kanun ve mevzuat, eğitim, sağlık, aile, sosyal medya ve medyada yapılması gerekenler" başlıklarının yer aldığını belirten Çam, "Sosyal medya ve medyanın duyarlı olması noktasında hem kadınların hem de uzmanların çok ciddi talepleri var." dedi.
Çam, olay yaşandıktan sonra sosyal medyada tüm açıklığıyla paylaşıldığına dikkati çekerek, isimlerin harflerle ifade edilmesine rağmen yaşadıkları yerde anlaşılabileceği yönünde endişeleri olduğunu vurguladı.
Medyada yer alan bazı unsurların suça meyilli kişiler için yol gösterici olabileceğinin de altını çizen Çam, "Televizyon programları ve diziler çocukları belli olumsuzluklara yönlendirebiliyor. RTÜK bunlara ceza veriyor ama biz olumluların da teşvik edilmesini istiyoruz. Aile dostu yayınlar yapan televizyonlara ya da yapımcılara bir ödüllendirme mekanizmasının olması gerekiyor." ifadesini kullandı.
"TERAPİLERLE SUÇUN 3 NESİLDEN YOK EDİLMESİ ÇALIŞMASI"
Suçu ihbar eden kişinin korunması anlamında bir önerileri bulunduğuna değinen Çam, ihbar eden kişinin isminin saklı kalmasının ve korunmasının en hassas oldukları noktalardan biri olduğunu dile getirdi.
İnternet ortamında her şeyin rahat bir şekilde paylaşılabildiğini vurgulayan Çam, siber güvenlik noktasında ciddi bir hassasiyetin olmasını önerdiklerini, online sistemlerde (internet, kurum içi ağlar, oyunlar ve sosyal ağlar) çocuk istismarının tespitine yönelik gerekli altyapı kurulması gerektiğini aktardı.
Cinsel istismar olayı sonrasında terapiler yapılmasını önerdiklerini belirten Çam, ailenin toplu bir şekilde terapiye alınmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.
Çam, araştırmalara göre, cinsel istismar suçuna eğilimli kişilerin ailelerinde, gelecek nesillerde benzer kişilerin çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Terapilerle bu suçun 3 nesilden yok edilmesi noktasında da çalışmalar varmış. Yurt dışında bunun örneklerini görebiliyoruz. Bizim de Türkiye'de bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
"ÇOCUKLARA YAKIN MESLEK GRUPLARINDA ÇALIŞACAKLARA PSİKOLOJİK TEST"
AA'nın haberine göre; suçu işleyen kişinin, yaşadığı sokağın da bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden Çam, şöyle devam etti:
"Bu kişileri topluma kazandıralım ama toplumun da bu konuda bir bilgisinin olmasının, tedbir almak noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Çocuklara yakın çalışan meslek gruplarında, bazı testlerden geçmeden o mesleğe alınmamasını istiyoruz. Belli fikri bazda sıkıntıları olan kişiler, yapılacak psikolojik testlerle ortaya çıkarılabiliyor. Pedofili sapkınlığı olan kişilerin çocuklara çok daha yakın meslekleri seçtiğini görüyoruz."
Çam, ailenin bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, ilişkilerin iyi olmadığı ailelerde çocukların, pedofili sapkınlığı olan kişilerin hedefinde bulunduğunu bildirdi.
"HER SOKAĞA BİR KADIN"
"Her sokağa bir kadın" isimli bir çalışma yapmak istediklerini belirten Çam, "Eskiden her bir sokağın her şeyin ondan sorulduğu bir teyzemiz olurdu. Mahalle kültürünü yeniden canlandıralım istiyoruz. O sokağımızda öncülük edebilecek teyzelerimizi, annelerimizi bulalım istiyoruz. Mahallenin muhtarı gibi o mahalleden sorumlu olsun bu teyzelerimiz. Birtakım sıkıntılar yaşandığı zaman, hızlı bir şekilde sorunları çözebilecek kişiler olsunlar." dedi.
AK Parti Kadın Kolları olarak mahalle temsilcilerinin olduğunu aktaran Çam, "Zaten yaptığımız bir işi biraz daha profesyonel manada yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
"ÇOCUK HATTI KURULSUN"
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının "Alo 183" hattına dikkati çeken Çam, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir de çocuk hattı kurulsun. Sadece çocuklara yönelik.... Telefonları psikologların açtığı, çocuğun net bir şekilde sıkıntısını ifade edebileceği 'Çocuk Hattı' kurulması arzumuz. Ayrıca uzmanlarımızın isteği de Mecliste kalıcı bir Çocuk Komisyonunun kurulması."
"KANUNLAR HQAZIRLANIRKEN MAĞDUR ÇOCUKLARLA GÖRÜŞÜLSÜN
Çam, kanunların hazırlanması noktasında da mağdurların penceresinden değerlendirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Mağdur çocuklarımızla görüşerek, bu kanunların biraz daha çocuk bakış açısıyla, yaşadıklarından hareketle, onları çok yıpratmayacak şekilde, onlardan bir fikir alınması noktasında teklifimiz oldu. Bu teklifimiz çok kabul gördü."
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