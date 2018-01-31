Dün görevinden istifa eden Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün yerine belirlenecek belediye başkan adayı için yapılacak temayül yoklamasına katılmak üzere Çorum'a gelen Kaya, AK Parti İl Başkanlığındaki toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kaya, bugüne kadar vatanı, bayrağı ve dini uğruna şehit düşenlere rahmet, gazilere de acil şifa diledi.

Kaya, Türkiye'de yerel yönetimlerin çok önemli olduğu, bunların başarısının aynı zamanda merkezi yönetimleri de yakından ilgilendirdiğine işaret etti.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki belediyecilik başarısının merkezi yönetimdeki başarının en büyük temellerini attığı ve büyüdüğü noktayı oluşturduğunu bildirdi. Türkiye'de belediyecilikle ilgili tartışılan süreçle ilgili bazı yanlış bilinenlerin düzeltilmesi gerektiğine değinen Kaya, ülke genelindeki bin 397 belediyenin 884'ünün, 20 bin belediye meclis üyesinin de 11 bin 500'ünün AK Parti'li olduğunu belirtti.

"AK Parti'de bir kısım belediye başkanlarımızın istifalarıyla CHP'deki arkadaşlarımızın görevden alınmaları sanki mukayese edilir gibi bir tablo var. Bu çok fevkalade yanlıştır" diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hatırlanırsa Doğu'daki birçok belediyenin terör unsurlarına destek vererek görevden alındığı atmosferde aynı zamanda AK Parti'li belediyeler de görevden alındı. Yani teröre destek veren HDP'li belediyelerle aynı zamanda teröre destek verdiği tespit edilen AK Parti'li, FETÖ yapılanması içindeki belediyeler ve MHP'li belediyeler de görevden alındı. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. İkinci unsur, hukuka aykırı iş ve işlem yapan belediyelerle ilgili işlemlere baktığımızda, yine AK Parti'li belediyeler 2017'nin son 6 ayı içinde, Adana Ceyhan gibi, Ankara Ayaş gibi, Kayseri Sarıoğlan gibi, Bolu Taşkesti gibi birçok belediye başkanımızın yaptığı iş ve işlemlerin hukuka aykırı olduğundan dolayı görevinden İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırıldı. Aynı zamanda İstanbul Beşiktaş'ta CHP'li Belediye Başkanı ile İstanbul Ataşehir'de CHP'li belediye görevden uzaklaştırıldı. Dolayısıyla Türkiye'de AK Parti'li hükümetlerin kendi belediyelerine farklı, başka belediyelere farklı tavırlar içinde bulunduğunu ifade etmek fevkalade yanlıştır."

YENİ BAŞKANIN BELİRLENMESİ SÜRECİ BAŞLADI

Kaya, AK Parti olarak üst kurullarda yapılan değerlendirilmeler sonucunda bazı belediye başkanlarının istifasının istendiğini anımsatarak, "Bir kısım belediye başkanımız, görevleriyle ilgili süreçte kendilerine teşekkür edilip parti bünyesinde siyaset yapmaları ve parti ile bağlarını korumak noktasındaki mutabakatla istifaya davet edildi. Dolayısıyla hadiseleri bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Çorum'da da böyle bir süreci yaşadık. Çorum Belediye Başkanımız, partimizin yaptığı değerlendirme sonucunda istifaya davet edilmiştir. Kendisi bunu olgunlukla karşılamış ve istifasını vermiştir." ifadesini kullandı.

Çorum'da yeni belediye başkanının belirlenmesi için sürecin dün itibarıyla başladığını vurgulayan Kaya, 10 gün içinde belediye meclis üyeleri arasından belirlenecek bir adayın 2019'un Mart ayındaki seçimlere kadar belediye başkanı seçileceğini kaydetti.

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