AK Parti'den iki ayrı reklam filmi

AK Parti’nin Güneydoğu’da çekilen yeni reklam filminde; kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu dikkat çekiyor.

Bu reklam filmin ardından yayınlanan diğer reklam filminde ise; yine Güneydoğu’daki şehirlere yapılan yatırımlar ve güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla oluşan refah ortamı seçmenlere aktarılıyor.

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