AK Parti Denizli milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Denizli milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Denizli milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

CAHİT ÖZKAN

ŞAHİN TİN

AHMET YILDIZ

NİLGÜN ÖK

HASAN OYMAK

MUSTAFA SEMERCİ

DİLEK ÇEVİK

ADEM KAYAR

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