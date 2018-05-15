Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin menfeze çarpması sonucu AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl hayatını kaybetti. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı haberi "En zor paylaşımımı yapıyorum" cümlesiyle duyurdu.



Emrullah Ataş idaresindeki otomobil, Malatya-Darende karayolu Aşağıulupınar mevkisinde beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü Ataş ile otomobilde bulunan Siraç Bingöl yaşamını yitirdi. Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl'ün cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları olduğu öğrenildi.

— Ejder AÇIKKAPI (@ejderacikkapi) May 15, 2018

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