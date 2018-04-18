AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihi ile ilgili açıklamalar yaptı. Elitaş, "Seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklife Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imza atacak." dedi.

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