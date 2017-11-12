AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: CHP bazen Kandil'in bazen de FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor

Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İpekyolu Kaykamı ve Belediye Başkanı Veklii Cemil Öztürk ve Ak Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin Şerefiye mahallesinde yapılan Engelsiz Yaşam Akademisini ziyaret etti. Akademiyi Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile gezen Çalık, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve tiyatro gösterisini de izleyen Öznur Çalık'a, bir kursiyer tarafından yapılan kara kalem portresi hediye edildi.



"YAKANLARIN, YIKANLARIN YERİNE İMAR EDENLER İŞ BAŞINDA"



DHA'nın haberine göre; Engelsiz Yaşam Akademisini ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığına geçen Öznur Çalık, PKK'nın bölgede kazdığı hendeklerin yıkıma sebep olduğunu belirterek, "İpekyolu Belediyemizin Engelsiz Yaşam Akademisi'ne gittik. İpekyolu Belediyesi'ne kayyum atandı dendiğinde tepki koyan PKK ve uzantıları gitsinler yıktıkları, yaktıkları yerde nasıl bir Engelsiz Yaşam Akademisi, nasıl bir mekan inşa edilmiş görsünler. Yakanların, yıkanların yerine yapanlar, imar edenler iş başında, görev başında. Van ve ilçelerine gereken desteği verdik, vereceğiz. Bu kadim medeniyeti inşa eden güzel insanlar olarak sizlere zarar vermek isteyenlerin hepsinin önlerine bariyerler koyduk, koymaya da devam edeceğiz" dedi.



ÇALIK: CHP, BAZEN KANDİL'İN BAZEN DE FETÖ'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR



AK Partili Çalık, bir taraftar ülkeyi inşa ederken diğer taraftan terör örgütleri ve uluslararası güçlerle de ayrıca mücadele ettiklerini söyledi. Konuşmasında özellikle CHP'ye yüklenen Çalık, şunları söyledi:



"Hem terör örgütlerinin sözcülüğünü hem de uluslararası güçlerin sözcülüğünü yapan ülkemizde siyaset yaptığını düşünen partiler var. Kandilin sesi olan partiyi hepiniz tanıyorsunuz.Ülkenin bölünmez bütünlüğüne nasıl saldırdığını biliyorsunuz. Sadece HDP'nin değil, CHP'nin de yaptıklarını görüyorsunuz. CHP'nin bazen Kandil'in bazen de FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Bunlar bir gün FETÖ'yü överler bir gün de dağdakine yardım ederler. Bizim sizlerle, bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Biz laf değil icraat üretiyoruz. Van'a 20 katrilyonluk yatırım yapmışız. CHP'li milletvekili kalkmış diyor ki yerli otomobili yapamazsınız. Yerli otomobili gazlı mı yapacaksınız benzinli mi yapacaksınız diyor. Sen merak etme yerli arabayı elektrikli yapacağız. Böylelikle Türkiye, dünyaya örnek olacak, yerli arabasını üretecek."



Toplantının ardından AK Parti Van İl Başkanlığı'nda engellilere tekerlekli sandalye dağıtan Genel Başkan Yardımcısı Çalık, buradan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 derslikli 900 öğrencisi bulunan Sürekli Eğitim Merkezi'ne geçti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile birlikte sınıfları gezen Çalık, öğrencilere üniversiteye hazırlık ek kaynakları dağıtarak, onlarla sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

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