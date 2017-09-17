Partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir kurumu ve dünya ölçeğinde de çok önemli bir siyasi hareket haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığa dönmesiyle partide ayrı bir heyecanın oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, partisinin yaklaşık 15 yıldır Türkiye'yi güven ve istikrarla yönettiğini dile getirdi.

Yılmaz, AK Parti'nin 6'ncı olağan kongrelerinin sürdüğünü ve bunun partiyi daha da ileriye taşıyacağına inandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu dönemde 6. olağan kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Siyasi partiler, demokrasinin temel unsurlarıdır. Siyasi partiler ne kadar güçlü ve dinamik olursa, demokrasi de o ölçüde güçlenmiş olur. AK Parti de bunu kongreleriyle sahaya yansıtıyor. Bir taraftan o geleneğini tecrübesini hafızasını koruyor, güçlü değerlerini o ilk gün kurulduğundaki değerler neyse o değerleri muhafaza ediyor ama bir taraftan da dinamik bir şekilde, gelişen şartlara, yeni durumlara kendisini adapte ederek yoluna devam ediyor. Yani tecrübeyle yeniliği bu kongrelerde AK Parti'nin birleştirdiğini görüyoruz, gerek Genel Merkez'de gerekse bütün yörelerimizde burada belli oranda bir yenileşme, bir dinamizm yaşandığını görüyoruz. Bunun AK Parti'nin gelecek çalışmalarına çok güçlü bir destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu bir bayrak yarışı bayrağı yeni alan arkadaşlarımız bir heyecan içinde, yönetimleriyle birlikte toplumumuzla çok daha güçlü bağlar oluşturacaklar inşallah."

Teşkilatlarını, hareketlerinin omurgası ve bütün ülkeye yayılan adeta kılcal damarlar şeklinde tanımlayan Yılmaz, teşkilatlar ne kadar güçlü olursa milletin talep ve beklentilerini o kadar tespit edebileceklerini aktardı.

Cevdet Yılmaz, tüm teşkilatların milletle iç içe olmasın gerektiğini ifade ederek, AK Parti siyasetinin özünün de milletin taleplerine ve beklentilerine göre siyaset yapmak olduğunu kaydetti.

"ÇOK TİTİZ ÇALIŞIYORUZ"

Yıllardır süren başarılarının bundan kaynaklandığını anlatan Yılmaz, Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teşkilatları belirlerken çok titiz bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımız milletten aldıkları talepleri güçlü bir şekilde yönetime yansıttıklarında hem siyasetimiz daha çok güçlenecek hem halkımızın ihtiyaçları da daha iyi bir şekilde karşılanmış olacak. Dolayısıyla teşkilatlarımıza büyük önem veriyoruz. Bir taraftan da Türkiye 2019'a gidiyor, bu dönemde çok önemli seçimler var, martta yerel seçimler var, kasım ayında da iki önemli cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerimiz var. Cumhurbaşkanlığı da artık hükümet demek, yani cumhurbaşkanlığı seçiminde halk ilk defa doğrudan sandıkta hükümetini belirlemiş olacak. Bu anlamda da bu kongrelerimiz çok önemli, burada seçilen arkadaşlarımız bizleri bu önemli seçime taşıyacaklar. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde çok titiz bir çalışmayla bütün teşkilatlarımızı 2019'a hazırlıyoruz."