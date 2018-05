AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, partisinde kadın milletvekili aday adayı başvurusunda geçmiş dönemlere kıyasla gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, 7 Haziran 2015 seçimlerinde bin 47 olan başvuru sayısının, 24 Haziran seçimi için bin 335'e yükseldiğini söyledi.

Çam, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçime ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kongre süreçlerinde siyasette kadın sayısını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmaların seçim çalışmalarına bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Çam, kongre sürecinde her ilden üç katı kadın aday ile bir araya gelerek, mülakat yaptıklarını ve teşkilat üyelerini daha yakından tanıma imkanı bulduklarını kaydetti.

Çam, kongre sürecinin titiz, çok yönlü ve yoğun bir şekilde geçtiğini aktararak, “81 il, 921 ilçe teşkilatlarımız, tek tek gözden geçirildi. İllerde kurulan ve genel merkezin temsilcisinin de bulunduğu komisyonlarımızın yaptığı mülakatlar sonucu belirlenen en az üçer il ve ilçe başkan adayı Genel Merkeze geldi. Bizzat benim görüştüğüm aday sayısı bin 600'ü geçti.” diye konuştu.

Mülakatlarda kimlerin milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi olabileceği, kimlerin teşkilatta görev alabileceği ya da kimlerin hangi projelerle siyasete atıldığı yönünde fikir sahibi olduklarını anlatan Çam, "5-6 aylık kongre süreçlerinin çok büyük faydasını gördük. Pek çok kişi hakkında bilgi sahibi olduk, kurumsal hafızamızı da tazeledik. Adaylar hakkında da önceden bir kanaatimiz oluştu. Ehliyet ve liyakat sahibi olup olmadığı, ne derece partimizin değerlerine sahip olduğu, samimiyeti, eğitimi, tecrübesi, teşkilat birikimi hepsini göz önünde tutarak ülkemize katma değer sağlayacak kadınlarımızın bir üst kurula çıkması konusunda gayretimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, seçime giderken sahadaki kadınların beklentilerine ve bakış açılarına ilişkin bir çalışma yaptıklarına değinerek, bütün illerden gelen soruları derleyerek, bunlar üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.

Bu çalışmayı önemsediklerini belirten Çam, "Ankara'da karar alıp, uygulamıyoruz. Sahadaki kadınların taleplerini, sorunlarını irdeleyerek, bu sorunların çözümüne ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Kadınların bakış açısını ne kadar çok yansıtabilirsek o kadar projelerimiz sahiplenilir, kadınlara da doğru bir noktada dokunmuş oluruz." dedi.

Sahadaki sorulara bakıldığında kadınların gündemindeki bir numaralı konunun ekonomi olduğunu dile getiren Çam, başta ekonomi ve dış politika hakkında sahadan gelen sorular üzerine çalıştıklarını, teşkilatlarının tam donanımlı olarak, doğru bilgiler ile seçmene ulaşıp, gerekli açıklamaları yapabilecek durumda olacağını söyledi.

"KADINLAR ERKEN SEÇİMİ OLUMLU KARŞILADI"

Kadınların her alanda var olma mücadelesi yürüttüğünü anlatan Çam, "Kadınlarımız erken seçimi çok olumlu karşıladılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydalarını görmek istiyor. Bir an önce seçim atmosferinden çıkıp, ekonominin daha stabilize hale getirilmesini arzuluyor. Kadınlarımız çok bilinçli, erken seçimin bir an önce yapılmasının neden önemli olduğunu da iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çam, tüm kongrelerin tamamlandığını, mahalle temsilcisinden sandık başında duracak teşkilat mensuplarına kadar tüm hazırlıkların son aşamaya geldiğini anlatarak, seçime hazır olduklarını bildirdi. Çam, "24 Haziran'da hem Mecliste güçlü bir şekilde parlamentoyu oluşturacağımıza hem de Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı mümkün olabildiği en fazla oyla seçeceğimize inancımız tamdır." dedi.

"KİMİSİ MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN, KİMİSİ TARAFINI BELLİ ETMEK İÇİN ADAY OLUYOR"

"Kimisi milletvekili olmak için, kimisi ise tarafını belli etmek için aday olmuş"

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan kadın sayısının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın milletvekili aday adayı başvurusunda, geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda gözle görülür oranda bir artış var. Ülkemiz ve kadınlarımız için projeleri olan, milletvekili olarak hizmet etmek isteyen bir grup var, bir de milletvekili olmak için değil, safını belli etmek, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında yer almak için aday olan bir kesim var. Bunlar da bizi çok mutlu etti. Siyasette kadın sayısının artmasında Cumhurbaşkanımızın kadınlara ve gençlere verdiği önemin büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta kadınların yolunu açması, kadınları siyasetin öznesi olarak görmesi kadınlarımızı daha da heveslendiriyor."

Erdoğan'ın bazı illerde kadın kolları kongrelerine katılarak önemli mesajlar verdiğini, kadınların siyasette var olması için yüreklendirdiğini anlatan Çam, kadınların sayısının artmasıyla siyasette kalitenin de artacağını vurguladı.

"ERKEKLEŞMEDEN SİYASETTE VAR OLAMAYIZ"

Lütfiye Selva Çam, siyasete katılan kadınların erkekleştiği yönündeki eleştirilere de değinerek, kadınların erkekleşmeden siyaset yapması için kadın kollarının kurulduğunu söyledi.

Siyasette bir erkek egemenliğinin söz konusunu olduğunu ifade eden Çam, "Kadınlar da erkekler gibi davranış biçimi gösterdikleri takdirde farklılığı ortaya koyamıyorsunuz. Hem kadınlarımızı temsil edeceğiz hem ülkemize hizmet edeceğiz. Kadın bakış açısını, hassasiyetlerini, merhametini, samimiyetini karar alma mekanizmasına yansıtan, diklenmeden dik duruş sergileyen ve erkekleşmeden siyasetini yapan kadınlarımızın parlamentoda sayısını artırmak en büyük gayemiz. Yaklaşımlarımızın farklı olması lazım ki zenginlik olabilsin." diye konuştu.

