AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İstifa talepleri ceza kanunu konusu değildir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, "Biliyorsunuz bugün CHP'den bir milletvekili istifa etti. O yüzden öncelikle Sayın Grup Başkanvekiline, AK Parti'nin tüzüğüne uygun, kurumlarına uygun yürüyen istifa süreçlerini değerlendirmesinden önce kendi partisinde istifa eden vekillerine bakmasını öneririz. Belediye başkanlarımızın istifa etmesini takdirle karşılıyoruz. Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir, esas olan hatıralarımızdır. Meseleye bir Ceza Kanunu açısından atıfta bulunmak doğru değildir. Siyasetin her türlü yanlışı veya doğrusu Ceza Kanunu konusu değildir. Ceza Kanunu'ndan kaynaklanan problem varsa bu yargının işidir. Bizim istifa talebimiz, asla CHP'nin iddia ettiği gibi bir yargı konusu, Ceza Kanunu konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"CHP ÖNCE PARTİSİNDEKİ İSTİFALARA BAKSIN"

Bülent Turan, "CHP önce partisindeki istifalara baksın. Bizim istifa talebimiz CHP'nin iddia ettiği gibi yargı söz konusu değil. Ceza kanununa konu olan eyleminden dolayı istifaları istemiyor. Siyasi kültürümüzün gereği adım atıyoruz. Belediye başkanlarına hizmetleri için teşekkür ediyoruz. CHP'ye buradan ekmek çıkmaz, kendi istifalarına baksın. Bugün bir istifa var ama, yarını da var. AK Parti'de hiç bir başkan partisinden istifa etmedi. O başkanımız hala partimizin mesubudur. Bugün de biliyorsunuz diğer belediye başkanımız istifa etti" dedi.

"BİZ KOLTUKLARDAN VAZGEÇMEYEN İNSANLAR DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında bugün Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin soru üzerine Turan, "Ben tüm kurumlarımız arasında konuşulup karara bağlanan belediye başkanlarımızın bir dava bilinci ile hareket edeceğine, polemikten uzak sonuçlar doğuracağına eminim. İstanbul, Bursa ve diğer arkadaşlarımız bununla ilgili olumlu kanaatlerini ortaya koyacaklardır. Bunlar AK Parti'nin sorunu değil. Biz koltuklardan vazgeçmeyen insanlar değiliz. Makamlar gelir ve geçer. İnsanlar AK Parti'ye hakim parti olarak bakıyorlar. 15 yıl iktidarda kalmak kolay değil. Biz 15 yıldan beri yol yürüyoruz" diye konuştu.

Turan, erken seçim iddialarına ilişkin, " Seçimlerimizi yaptık. Meclisin gündemi bellidir. Halkın beklentisi seçim değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan