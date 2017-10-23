AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İstifa talepleri ceza kanunu konusu değildir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, "Biliyorsunuz bugün CHP'den bir milletvekili istifa etti. O yüzden öncelikle Sayın Grup Başkanvekiline, AK Parti'nin tüzüğüne uygun, kurumlarına uygun yürüyen istifa süreçlerini değerlendirmesinden önce kendi partisinde istifa eden vekillerine bakmasını öneririz. Belediye başkanlarımızın istifa etmesini takdirle karşılıyoruz. Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir, esas olan hatıralarımızdır. Meseleye bir Ceza Kanunu açısından atıfta bulunmak doğru değildir. Siyasetin her türlü yanlışı veya doğrusu Ceza Kanunu konusu değildir. Ceza Kanunu'ndan kaynaklanan problem varsa bu yargının işidir. Bizim istifa talebimiz, asla CHP'nin iddia ettiği gibi bir yargı konusu, Ceza Kanunu konusu değildir" ifadelerini kullandı.
"CHP ÖNCE PARTİSİNDEKİ İSTİFALARA BAKSIN"
Bülent Turan, "CHP önce partisindeki istifalara baksın. Bizim istifa talebimiz CHP'nin iddia ettiği gibi yargı söz konusu değil. Ceza kanununa konu olan eyleminden dolayı istifaları istemiyor. Siyasi kültürümüzün gereği adım atıyoruz. Belediye başkanlarına hizmetleri için teşekkür ediyoruz. CHP'ye buradan ekmek çıkmaz, kendi istifalarına baksın. Bugün bir istifa var ama, yarını da var. AK Parti'de hiç bir başkan partisinden istifa etmedi. O başkanımız hala partimizin mesubudur. Bugün de biliyorsunuz diğer belediye başkanımız istifa etti" dedi.
"BİZ KOLTUKLARDAN VAZGEÇMEYEN İNSANLAR DEĞİLİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında bugün Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin soru üzerine Turan, "Ben tüm kurumlarımız arasında konuşulup karara bağlanan belediye başkanlarımızın bir dava bilinci ile hareket edeceğine, polemikten uzak sonuçlar doğuracağına eminim. İstanbul, Bursa ve diğer arkadaşlarımız bununla ilgili olumlu kanaatlerini ortaya koyacaklardır. Bunlar AK Parti'nin sorunu değil. Biz koltuklardan vazgeçmeyen insanlar değiliz. Makamlar gelir ve geçer. İnsanlar AK Parti'ye hakim parti olarak bakıyorlar. 15 yıl iktidarda kalmak kolay değil. Biz 15 yıldan beri yol yürüyoruz" diye konuştu.
Turan, erken seçim iddialarına ilişkin, " Seçimlerimizi yaptık. Meclisin gündemi bellidir. Halkın beklentisi seçim değildir" dedi.
- AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.