AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz: CHP bu hastalıklı bakış açısından bir an önce kurtulmalı

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerin CHP'de sistematik bir çamur siyasetine dönüştürüldüğünü CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın son açıklamasıyla daha iyi anladıklarını bildirdi.



"Belediye Başkanından Genel Başkanına kadar anamuhalefet partisi sözcülerinin, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerini şiddetle kınıyor, milletin tercihlerini yok sayan, milletin adamlarına hakareti muhalefet sayan anlayışı telin ediyoruz." diyen İnceöz, milletin hayrına olan her düzenlemenin karşısında duran, TBMM'nin saygınlığına gölge düşürecek her türlü eylemin içinde yer alan, siyasetini sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye hakaret üzerinden dizayn eden CHP’nin varlığının Türk siyasi tarihi açısından büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ana muhalefet görevini yapmak yerine, son derece yıkıcı ve tehlikeli bir dil kullanan bu anlayışın, ülkenin ve siyasetin en büyük kamburu haline geldiğini vurgulayan İnceöz, şöyle devam etti:



"Öyle zannediyorum ki CHP, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kontrollü olarak havalimanından kaçan, 16 Temmuz sabahı da kontrollü olarak bulunduğu yerden tekne ile ayrılan ve İstanbul'u terk eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu milletin gözünden kaçırma telaşına girmiştir. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin, o gece milletiyle birlikte darbeci hainlere karşı meydanlarda olan asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan'a tahammülsüzlüğünün bu noktaya ulaşmış olması son derece hazindir.



CHP, bu hastalıklı bakış açısından bir an önce kurtulmalı, milletin teveccühü ile Cumhurbaşkanı olan Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ve onun şahsında 80 milyondan özür dilemelidir. Zira Cumhurbaşkanımıza yönelik bu ağır hakaretler, küstah benzetmeler doğrudan milletimize, milletimizin tercihlerine ve değerlerine saldırı anlamını taşımaktadır."

"CHP YÖNETİMİ GEREĞİNİ YAPMALIDIR"



AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, geçmişte de merhum Adnan Menderes ve merhum Turgut Özal başta olmak üzere, milletin seçtiği liderlere aynı muameleyi layık gören bu zihniyetin, bugün "onların diliyle" demek suretiyle toplumu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir dil kullanmasını da kamuoyu ve milletin takdir edeceğine işaret etti.



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine, Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır hakaret ve söylemlerin sahipleri hakkında gereken işlemlerin yapılması çağrısında bulunuyoruz." diyen İnceöz, bu ağır ve kabul edilemez hakaretler karşısında her türlü hukuki yollara başvurulacağını kaydetti.

