AK Parti Hatay milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Hatay milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Hatay milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

HÜSEYİN YAYMAN

ABDULKADİR ÖZEL

HÜSEYİN ŞANVERDİ

SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

ABDÜLKERİM GÜVEN

KUDRET ARTAN

MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ

CEMİLE TUNA

ECRİN NAZLI İNAN

OSMAN UZAN

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