24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin adayları belli oldu. Listelerde dikkat çeken ve sürpriz isimler yer aldı. Türkiye 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimlere gidiyor. Tüm partilerin il il milletvekili aday listesi de netleşti. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi listelerinde dikkat çeken isimler yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin İzmir’deki listelerinde liste başı oldu.

Başbakan İzmir’den aday

24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu. Geçen dönem de İzmir’den milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım, bu seçimde de 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. İzmir listesinde Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, Hüseyin Kocabıyık ve Necip Kalkan ve İbrahim Turhan bu kez yer almadı. Mevcut milletvekillerinden Hamza Dağ 2. bölge 1. sıradan aday gösterilirken, Mahmut Atilla Kaya da 1. bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu. Listenin sürpriz ismi ise eski milli futbolcu AK Parti 2. bölge 2. sırada gösterilen Fehmi Alpay Özalan oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eski AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan 1. bölge 5. sıradan, AK Parti Konak eski İlçe Başkanı Temel Yıldırım 1. bölge 7. sıradan, AK Parti eski İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin 1. bölge 9. sıradan ve AK Parti eski İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel 2. bölge 7. sıradan aday gösterildi. Aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise listede yer bulamadı.

AK PARTİ ANKARA BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

İzmir 1. bölge: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Bilal Doğan, Emre Cemil Ayvalı, Temel Yıldırım, Ahmet Gürhan, Gözde Keskin, Fatih Reha Yavuzer Kam, Koray Battal, Muhabbet Güneri, Ahmet Uğur Baran ve Halil Cüneyt Açıl.

İzmir 2. bölge: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Melek Eroğlu, Necip Fazıl Kurt, Adil Yüksel, Erdem Öksüz, Gerçek Tekin, Musa Çevik, Saliha Bozkurt, Ahmet Numan Arıcı, Fatma Nur Gündüzpolat ve Ender Doğan.

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