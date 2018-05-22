AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

MAHİR ÜNAL

AHMET ÖZDEMİR

CELALETTİN GÜVENÇ

İMRAN KILIÇ

MEHMET CİHAT SEZAL

HABİBE ÖÇAL

TÜRK İSLAM KARAKOÇ

MEHMET İLKER ÇİTİL

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