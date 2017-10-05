AK Parti kampında bir ilk

AK Parti'nin Afyonkarahisar’da yarın başlayacak 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na, merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyelerinin yanı sıra kurucular kurulu üyeleri ile AK Parti hükümetlerinde görev alan eski bakanlar davet edildi. Davetliler arasında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kampa katılmayacağı ifade ediliyor. İlk kez bir siyasi parti kampı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak.

‘KİŞİSEL KARARI’

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Gül’ün siyasi parti programlarına katılmadığını belirterek, “Daha sonraki süreçte bütün etkinliklerimize davet edildi. Gelmemesi kendi kişisel kararıdır” dedi. Kamp yarın davetlilerin katılımıyla başlayacak. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak enerji gündemine ilişkin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da ulaştırma yatırımlarına yönelik partililere sunum yapacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek. Bu oturumda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılacak zam konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor. Kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iç ve dış güvenlik konularıyla ilgili sunum yapacak. Bu oturumda 3 bakanın FETÖ, PKK ve DAEŞ terör örgütleriyle mücadele, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

DEĞİŞİM SÜRECİ

Pazar günü sabah oturumunda Başbakan Binali Yıldırım partililere hitap edecek ve ardından soru-yanıt bölümüne geçilecek. Bu bölümde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti genel başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından kadrolarda yaşanmaya başlanan değişim süreci görüşülecek. Soru-yanıt sonrası, Erdoğan basına açık bölümde partililere hitap edecek.