AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar istifasını açıkladı

3 yıldır AK Parti Karabük İl Başkanlığını yürüten ve dün itibari ile genel merkeze istifasını sunan Timurçin Saylar, parti binasında basın açıklaması yaparak, yeni il başkanın kısa sürede belirleneceğini söyledi.
İHA'nın haberine göre, AK Parti'de 6. Olağan Kongre sürecinin başladığı söyleyen Saylar, "Bu süreçte 6. Olağan Kongre'de aday olup olmayacağımız noktasında bir karar vermemiz gerekiyordu. Genel merkezimiz ve milletvekillerimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde kongrede aday olmama kararını almış bulunuyorum. Yeni atanacak il başkanının kendi çalışacağı ilçe başkanlarını ve kendi ekibini kurması için kongre süreci bitmeden böyle bir karar almış bulunmaktayım" dedi.
Göreve geldikleri 14 Haziran 2014 tarihinden bu güne kadar 3 yıl 3 aydır yürüttüğü il başkanlığı görevinde bu görevin emanet olduğu bilinci ile çalışmaları yaptıklarını da kaydeden Saylar, "Tüm bu görevler birer nöbettir. Günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvan ve makama ihtiyaç yoktur. Milletimiz ve ümmetimiz ve dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimizin yanında bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.
Saylar, ayrıca yönetim olarak istifa ederek genel merkezin belirleyeceği yeni il başkanının kongre öncesi kendi ekibini belirleyeceğinden böyle bir karar aldıklarını da kaydetti.
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