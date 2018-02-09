AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, merkez Meram ilçesindeki evinde fenalaşınca yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özbuğday, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Özbuğday'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Konya-Seydişehir karayolundaki Krom kavşağında 24 Kasım'da A.K. idaresindeki otomobil ile S.Ö.'nün kullandığı, AK Partilileri taşıyan minibüs çarpışmıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 24. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, partililer Mustafa Gönüllü, Gülfem Yavuz Arı, Necati Sametoğlu, Vesile Esra ve kızı Ayşe Naz Aldur yaralanmıştı.

DEFNEDİLDİ

Konya'daki 24 Kasım'daki trafik kazasında yaralandıktan sonra taburcu edilen ve evinde rahatsızlanmasının ardından dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, defnedildi.

Konya'da gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özbuğday için, Cuma namazının ardından Uluırmak Mezarlığı önünde tören düzenlendi.

Özbuğday'ın cenazesi, amcası olan eski Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday'ın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında Uluırmak Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Özbuğday'ın yakınları ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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