AK Parti Konya milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Konya milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Konya milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

AHMET SORGUN

TAHİR AKYÜREK

ORHAN ERDEM

LEYLA ŞAHİN USTA

ZİYA ALTUNYALDIZ

HACI AHMET ÖZDEMİR

GÜLAY SAMANCI

ABDULLAH AĞRALI

SELMAN ÖZBOYACI

HALİL ETYEMEZ

ALİ SÜRÜCÜ

MEHMET AKİF YILMAZ

ZERRİN ÖZEL

OSMAN SEÇGİN

MUHAMMED ZEREN

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