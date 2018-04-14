AK Parti'li Ünal: Suriye operasyonu ile ilgili bilgi paylaşımı oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa'nın operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye bölgede herhangi bir şey olduğunda 'Çözüme katkısı nedir' diye soruyor. Suriye iç savaşında bir an önce çözüm ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bu saldırı Suriye rejimine dönük bir saldırıdır. Özellikle kimyasal silah kullanımına dönük ilgili noktaların vurulmasına ilişkin bir saldırı. Biz burada Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasında da ifade edildi, rejimin daha önce defalarca kullandığı silaha dönük ulaslararası toplumun, NATO'nun da desteğini açıkladığı kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde. Bu saldırının da bir çözüme katkısı ne olur ve Esad'ın kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz. Masum insanların öldürülmesinin kimyasal ya da konvensiyonel silahla yapılmasını ayrım olarak görmek de yanlış, bunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye bununla ilgili tepkisini her zaman koydu"

Ünal, operasyonla ilgili Türkiye'ye bilgi verilip verilmediğinin sorulması üzerine de "Zamanı dışında son bir haftadır Doğu Guta ve Duma bölgesinde kimyasal silah kullanımından sonra böyle bir tepkinin gösterileceği açıklamalarda görülüyordu. Bizimle de bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu" diye konuştu.

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