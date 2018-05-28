AK Parti Manisa’da 7 milletvekili çıkarır

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 27. dönem milletvekili aday tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, adayların sinevizyondaki tanıtım videosunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, milletvekili hedef sayısını açıkladı. Mersinli, “Vakit Türkiye vaktidir. 14 Ağustos 2001’de genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partimiz kuruldu. 3 Kasım 2002’de AK Parti girdiği ilk seçimde, yüzde 34 ile milletimizin gücüyle iktidara geldi. Ondan önceki yılları zaten siz gayet iyi biliyorsunuz. Sağlık, ulaşım ve eğitim dökülüyordu. Hamdolsun AK Parti iktidarıyla beraber bütün vatandaşlarımızda bir umut başladı. Yeni bir dönem, yeni bir süreç yaşıyoruz. Parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Sloganımızda olduğu gibi ‘İrade, erdem ve cesaretle bereket ve bolluk için vakit Türkiye vakti, vakit Manisa vakti diyoruz’ Çok çalışacağız” dedi.

24 Haziran seçimleri için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını vurgulayan Mersinli, konuşmasına şöyle devam etti: “Hiçkimsenin dışarıda veya içeride söylediklerine bakmayacağız. 2009’da bunu yaşadık. Birileri bir şeyler söyledi, bize belediyeye mal oldu. Olan Manisa’ya oldu. 2014’te de bunu yaşadık. 2014’ten sonra yine Manisa’yı kaybettik. 2018 yeni bir sistem. Parlamentomuzu güçlü tutacağız. Bizim 10 tane birbirinden pırıl pırıl milletvekili adayımız var. İnşallah hedefimiz 7 milletvekili. 6 çıkarsa Allah bereket versin diyeceğiz, 7’de bizim olsun istiyoruz” dedi.

"AK PARTİ'NİN ZAFERİNİ YAŞAYACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, “24 Haziran’da çok farklı bir AK Parti’nin İzmir zaferini de yaşayacağız. Çünkü bu konuda genç yaşta da olsak en tecrübeli arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden, milletvekillerinizden birisiyim. Bu benim 4. seçim kampanyam. İnşallah 24 Haziran’da Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız” dedi.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER