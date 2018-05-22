AK Parti Mersin milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Mersin milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

LÜTFİ ELVAN

ALİ CUMHUR TAŞKIN

ZEYNEP GÜL YILMAZ

HACI ÖZKAN

BİLAL ÖZKAN

ALİ KESER

ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR

ORHAN KEMAL YÜKSEL

GÜLLÜ CAN

MEHMET SAİT KAYAN

M. NACİ DURMAZ

RABİA NUR ŞENLİK

MUHAMMED EMİN ERDEN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER