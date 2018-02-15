MHP’nin ittifak şartı AK Parti’yle sınırlı. Muhalefet ise kişiye dayalı ittifak yerine ilkeler platformundan yana. CHP bunun sinyalini verdi. SP Lideri Karamollaoğlu ve İYİ Parti Sözcüsü Çıray da “Cumhurbaşkanlığı seçiminde isim yerine ilkeler platformu” diyor. Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı...

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İTTİFAKA KARŞI İLKE PLATFORMU

AK Parti ve MHP uyum yasaları üzerindeki ilkeler mutabakatını tamamlarken, diğer partiler de kolları sıvadı.

Ancak muhalefetin MHP dışındaki partilerinin hazırlıkları, kişiye dayalı ittifakın ötesinde...

Onların hazırlıklarına geçmeden önce AK Parti-MHP arasında varılan ilkeler mutabakatından söz edersem; bugüne kadar yazılanların dışında yeni bir durum yok.

Bu kapsamda yerel seçimde de muhtar dahil seçilme yaşı 18’e inerken, yerel için ittifaka kapı aralanmadı.

Milletvekili seçiminde her partinin kendi kimliğiyle ittifaka katılmasına olanak tanıyan düzenlemede ise uzlaşı sağlandı.

Ancak modelinin nasıl uygulanacağı; ittifak listesinin nasıl dizayn edileceği; ismine yer verilmesi halinde ittifakın adına da oy mührü basılıp basılmaması gibi detaylar liderlere bırakıldı.

Milletvekili seçiminde uygulanacak

% 10 barajı korunacak.

İttifaka katılan partilerin her biri için

% 10 şartı aranmayacak, ittifakın toplamının % 10’u geçmesi yeterli olacak.

Dar veya daraltılmış bölge uygulamasına da gidilmedi.

İTTİFAKA DA D’HONDT

Mevcut sisteme devam edilirken, ittifaka katılan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının da D’Hondt, yani nispi temsil sistemine göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Partilere kimlerle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirilirken, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu’na da bildirim zorunluluğu konuldu.

YSK, bileşik oy pusulaları ile sıra kura çekimini de buna göre yapacak, ittifaka katılanların Hazine yardımı sürecek.

MHP’de, BBP veya başka partinin ittifaka 3 veya 4’üncü sütunla katılması yerine, “Eğer ittifakta olacaksa BBP, AK Parti listesinden seçime girerek gerçekleştirebilir” yaklaşımı sergileniyor.

Nitekim MHP Lideri Devlet Bahçeli de “(MHP) Olursa (AK Parti’yle) ittifakla, olmazsa kendi parti kimliğiyle milletvekilliği seçimine girer; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır” deyip ittifak şartını “AK Parti ile sınırlı” tutmuştu.

Bu konudaki son karar MHP Lideri’ne bırakıldı.

Dışarıdan Cumhurbaşkanı adayının nasıl başvuruda bulunacağına ilişkin de “son kararı liderlerin vermesi” kaydıyla bir noktada uzlaşıya varıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanı adayı olmak için gereken 100 bin imza noter onayı yerine, ilçe seçim kurulları tarafından toplanacak.

İLKE PLATFORMU

Muhalefet ise “kişiye dayalı” ittifak yerine “ilkeler platformuna” hazırlanıyor.

Buna ilişkin ilk sinyali, CHP Kurultayı’nda Didem Arslan Yılmaz ile yaptığımız Habertürk yayınında parti yöneticileri vermiş, “Kişi üzerinde ittifak yerine yeni bir Anayasa ile ilkeler platformu sağlarız” denilmişti.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da dün telefon görüşmemizde “Yeni Anayasa da platformun mekanizmalarından biri olabilir, başka mekanizmalar da yaratılır” dedi.

Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu, dünkü sohbetimizde “ilkeler platformu”ndan söz etti, öneriyi bir süre önce kendisinin dile getirdiğini de açıkladı.

“Bir blok oluşturmak yerine, ilkeler platformu oluşturmanın daha uygun olduğunu ifade ettim” deyip detayını şöyle açıkladı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimine her parti kendi adayıyla girer ancak seçime giderken ilkeler platformunda olan partiler kim kazanırsa kazansın aynı hedefe yöneleceğini açıklar. Bu platformda herkes rahat buluşur.”

Bunun parlamenter demokratik sistemi yeniden inşa edecek Anayasa taslağına dayalı platform olabileceğinin de altını çizen SP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin değerlerini ve söylemlerini ortak noktada buluşturacağı bir zemin olmalı. Çoğulcu yapıya hitap etmeli, kişilere değil...”

ORTAK PAYDA ANAYASA

Örgütlenmesini tamamlayıp 1 Nisan’da birinci büyük kurultayına hazırlanan IYI Parti’nin Sözcüsü Aytun Çıray da dünkü sohbetimizde, “İsimlere dayalı bir ittifak yerine ilkelere dayalı bir platform düşünülebilir. Çünkü isimler üzerinde bir mutabakat sağlanma zorluğu görülüyor” dedi.

Çıray, “yeni sistemin koalisyonlara son vermesi beklenirken, daha başlamadan koalisyonlara muhtaç hale getirdiğini” söyleyip ekledi:

“Sözde başkanlık sisteminin olmayacağı görüldü. Bunun için partiler arasında nüans olsa bile Türkiye’nin yeniden inşası ancak ortak payda olan yeni Anayasa ile sağlanır. Bu da ortak platformda yapılabilir.”

Buna göre bir isim etrafında bütünleşmek yerine her parti kendi adayını çıkaracak, kim kazanırsa ilke platformunda ortaya konulan hedefe ulaşacağı sözünü verecek.

Bir kişi etrafında buluşması zor olan kesimleri, ilkeler platformu çerçevesinde, referandumda örneği görülen bir platformda buluşturacak.

İlke platformunun yöntemi ve üslubunun detayları çizilmemiş ancak çerçevesi belirlenmiş.

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