AK Parti Milletvekili aday adayı Ulupınar: KİMER’i Karabük’e kuracağım

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olarak seçildiğinde Karabük’te İletişim Merkezi olarak ‘Kimer’i kuracağını belirtti.



Karabük’ü mecliste en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Ulupınar, “Ankara’da güçlü bir siyasetle güçlü bir Karabüklü olması lazım. Güçlü siyasetin, güçlü vekili, bürokrasiyi yöneten bir milletvekiline ihtiyaç var. İşte o kişi benim. Çok genç yaşta tırnaklarımızla kazıyıp büyük yerlere geldik. Mecliste Karabük’ü en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Önemli projelerim var. Bunlardan birini söyleyeyim. Karabük İletişim Merkezini kuracağım. CİBER, BİMER gibi KİMER’i Karabük’e kuracağım. Karabük’tekilere vatandaşlarım partililerim bana çabuk ulaşacak. İstihdam konusunda geçenlerde söylediğim gibi benden önceki arkadaşlarım çok güzel hizmet ettiler. Onlar 10 istihdam yapmışlarsa ben 100 istihdam yapacağım. Bunun için buradayım. Özgür kardeşiniz olarak üç oy’dan bir oyunuza talibim. Şahsım için istemiyorum bunu, Karabük için istiyorum. Sizden en büyük ricam Cumhurbaşkanımızı en büyük oy’la çıkarmamız gerekiyor Karabük’ten. Ben cumhurbaşkanım için buradayım ve onun için ölmeye bile gelirim” dedi

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