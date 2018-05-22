ARDAHAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ORHAN ATALAY
HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
ARTVİN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERTUNÇ ERKAN BALTA
MUZAFFER ÇORBACI
AYDIN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA SAVAŞ
BEKİR KUVVET ERİM
METİN YAVUZ
RIZA POSACI
ERSİN ESENLİK
AHMET TARIK SARI
SEDA KANAT
YASEMİ SARIÇİÇEK
BALIKESİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADİL ÇELİK
BELGİN UYGUR
YAVUZ SUBAŞI
MUSTAFA CANBEY
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
ÖMER ALAN
OSMAN BILDIR
ZEYNEP DENİZ
ENCAN AYDOĞDU
BARTIN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YILMAZ TUNÇ
YAŞAR ARSLAN
***************
BATMAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ZİVER ÖZDEMİR
MURAT GÜNEŞTEKİN
MEHMET ŞAT
MURAT ÇİÇEK
AYLA IŞIK
*************
BAYBURT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FETANİ BATTAL
****************
BİLECİK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SELİM YAĞCI
HALİL ELDEMİR
***************
BİNGÖL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEVDET YILMAZ
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
***************
BİTLİS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEMAL TAŞAR
VAHİT KİLER
FEVZİ TAŞDEMİR
*************
BOLU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ARZU AYDIN
FEHMİ KÜPÇÜ
METİN VURAL
***************
BURDUR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BAYRAM ÖZÇELİK
YASİN UĞUR
EMİNE AKTAŞ
***************
BURSA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA ESGİN
REFİK ÖZEN
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
AHMET KILIÇ
GÜLTEN KAPICIOĞLU
SADETTİN CANGÜL
ARİF ÇELENK
MUHAMMED ERDOĞAN
ARİF BEKİR DANGAÇ
********************
BURSA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EFKAN ALA
OSMAN MESTEN
VİLDAN YILMAZ GÜREL
ZAFER IŞIK
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
ATİLLA ÖDÜNÇ
AHMET YELİS
SELDA MERİÇ
BURCU YARAN
İSMAİL ÖZKAN
*******************
ÇANAKKALE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BÜLENT TURAN
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
FURKAN SEZER
FIRAT AKGÜN
****************
ÇANKIRI AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU
*********************
ÇORUM AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET SAMİ CEYLAN
OĞUZHAN KAYA
EROL KAVUNCU
SERAP YILDIRIM
********************
DENİZLİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CAHİT ÖZKAN
ŞAHİN TİN
AHMET YILDIZ
NİLGÜN ÖK
HASAN OYMAK
MUSTAFA SEMERCİ
DİLEK ÇEVİK
ADEM KAYAR
***************
DİYARBAKIR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET MEHDİ EKER
EBUBEKİR BAL
OYA ERONAT
MEHMET EMİN YILMAZ
ERDAL ATİK
ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
REMZİ ÇAYIR
FEHMİ KARDEŞOĞLU
MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
EMRE YAZICIOĞLU
NEZİHE KENT
MUSTAFA GÜLEKEN
****************
DÜZCE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FAHRİ ÇAKIR
AYŞE KEŞİR
NUMAN ÇABUK
*******************
EDİRNE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FATMA AKSAL
İLYAS AKMEŞE
ERDEM GÜYÜMGÜLER
BURAK CAMBAZ
******************
ELAZIĞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
METİN BULUT
SERMİN BALIK
ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
*******************
ERZİNCAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN KARAMAN
BURHAN ÇAKIR
*****************
ERZURUM AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RECEP AKDAĞ
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
SELAMİ ALTINOK
İBRAHİM AYDEMİR
ZAFER TARİKDAROĞLU
FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
*******************
ESKİŞEHİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NABİ AVCI
HARUN KARACAN
EMİNE NUR GÜNAY
MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
AHMET NAMIK AKDOĞAN
NURETTİN KABA
SERHAT TUNÇ
********************
GAZİANTEP AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ABDULHAMİT GÜL
AHMET UZER
MEHMET ERDOĞAN
ABDULLAH NEJAT KOÇER
DERYA BAKBAK
ALİ ŞAHİN
MÜSLÜM YÜKSEL
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
YAŞAR ATILGAN
SERPİL KAVRAK
İHSAN KAYA
HATİCE MERVE TATAR
MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
MAHMUT BURAK KIZILELMA
*************************
GİRESUN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEMAL ÖZTÜRK
KADİR AYDIN
SABRİ ÖZTÜRK
SERDAR DEMİRKAN
**********************
GÜMÜŞHANE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HACI OSMAN AKGÜL
CİHAN PEKTAŞ
*****************
HAKKARİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HUSRET DİNÇ
ABDULMECİT TARHAN
NURETTİN FIRAT
*******************
HATAY AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HÜSEYİN YAYMAN
ABDULKADİR ÖZEL
HÜSEYİN ŞANVERDİ
SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
ABDÜLKERİM GÜVEN
KUDRET ARTAN
MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ
CEMİLE TUNA
ECRİN NAZLI İNAN
OSMAN UZAN
*********************
IĞDIR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET TUTULMAZ
HASAN GÜNEŞ
******************
ISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
RECEP ÖZEL
MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
AYŞE NUR AKBAY
**********************
İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
********************
İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN
*********************
İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BİNALİ YILDIRIM
MAHMUT ATİLLA KAYA
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
CEMAL BEKLE
BİLAL DOĞAN
EMRE CEMİL AYVALI
TEMEL YILDIRIM
AHMET GÜRHAN
GÖZDE KESKİN
FATİH REHA YAVUZER KAM
KORAY BATTAL
MUHABBET GÜNERİ
AHMET UĞUR BARAN
HALİL CÜNEYT AÇIL
İZMİR 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAMZA DAĞ
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
NECİP NASIR
YAŞAR KIRKPINAR
MELEK EROĞLU
NECİP FAZIL KURT
ADİL YÜKSEL
ERDEM ÖKSÜZ
GERÇEK TEKİN
MUSA ÇEVİK
SALİHA BOZKURT
AHMET NUMAN ARICI
FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT
ENDER DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MAHİR ÜNAL
AHMET ÖZDEMİR
CELALETTİN GÜVENÇ
İMRAN KILIÇ
MEHMET CİHAT SEZAL
HABİBE ÖÇAL
TÜRK İSLAM KARAKOÇ
MEHMET İLKER ÇİTİL
KARABÜK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CUMHUR ÜNAL
NİYAZİ GÜNEŞ
TUĞBA YEĞİN
******************
KARAMAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RECEP ŞEKER
SELMAN OĞUZHAN ESER
HÜSEYİN MUTLU
*******************
KARS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET ARSLAN
YUNUS KILIÇ
ABDULFETAH ÇETİNKAYA
*********************
KASTAMONU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAKKI KÖYLÜ
METİN ÇELİK
MURAT DEMİR
***************
KAYSERİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET ÖZHASEKİ
MUSTAFA ELİTAŞ
TANER YILDIZ
İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSMAİL TAMER
HÜLYA NERGİS
SAMİ DEDEOĞLU
ALİ SARAÇOĞLU
TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK
ALİ EKŞİ
*******************
KIRIKKALE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RAMAZAN CAN
BAYRAM SALİM BOZDEMİR
MUSTAFA ARSLAN
*******************
KIRKLARELİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SELAHATTİN MİNSOLMAZ
VOLKAN GÖÇ
KADRİYE TOKAT
*****************
KIRŞEHİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA KENDİRLİ
NECMETTİN ERKAN
*********************
KİLİS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
AHMET SALİH DAL
*****************
KOCAELİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FİKRİ IŞIK ÖĞRETMEN
İLYAS ŞEKER
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
SAMİ ÇAKIR
CEMİL YAMAN
EMİNE ZEYBEK
HAKAN HÖBEK
UFUK EKİNCİ
OSMAN TÜFEKÇİ
ELİFNUR BAYRAM
ENVER ZENGİN
HAYRETTİN DENİZ
********************
KONYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET SORGUN
TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
LEYLA ŞAHİN USTA
ZİYA ALTUNYALDIZ
HACI AHMET ÖZDEMİR
GÜLAY SAMANCI
ABDULLAH AĞRALI
SELMAN ÖZBOYACI
HALİL ETYEMEZ
ALİ SÜRÜCÜ
MEHMET AKİF YILMAZ
ZERRİN ÖZEL
OSMAN SEÇGİN
MUHAMMED ZEREN
********************
KÜTAHYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET TAN
İSHAK GAZEL
CEYDA ÇETİN ERENLER
MUSTAFA ÖZBEY
MEHMET KAYMAZ
*******************
MALATYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BÜLENT TÜFENKCİ
ÖZNUR ÇALIK
AHMET ÇAKIR
HAKAN KAHTALI
SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN
VAHİT ATALAN
*********************
MANİSA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT BAYBATUR
UĞUR AYDEMİR
İSMAİL BİLEN
SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
MEHMET ALİ ÖZKAN
GÜZİDE İÇEN KASAP
OZAN ERDEM
MEHMET SENCER TÜRKMEN
SAMED ZENGİNOĞLU
SERKAN EREN
*****************
MARDİN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ŞEHMUZ DİNÇER
CENGİZ DEMİRKAYA
VEYSİ ŞAHİN
AHMET MUNİP YILDIZOĞLU
İBRAHİM KÖSEN
AHMET KAYA
********************
MERSİN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
LÜTFİ ELVAN
ALİ CUMHUR TAŞKIN
ZEYNEP GÜL YILMAZ
HACI ÖZKAN
BİLAL ÖZKAN
ALİ KESER
ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR
ORHAN KEMAL YÜKSEL
********************
MUĞLA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET YAVUZ DEMİR
YELDA EROL GÖKCAN
MUHİTTİN KAYABAŞ
HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
EYLEM TAN
KADİR DAĞLI AVUKAT
ARİF SERT
********************
MUŞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
ABDULSELAM ER
ABDULMECİT CANTEPE
FİGEN ERGÜL
****************
NEVŞEHİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA AÇIKGÖZ
YÜCEL MENEKŞE
EMRE ÇALIŞKAN
**************
NİĞDE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YAVUZ ERGUN
SELİM GÜLTEKİN
SEDAT ÇAĞLAR
******************
ORDU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ŞENEL YEDİYILDIZ
ERGÜN TAŞCI
METİN GÜNDOĞDU
HAMİDE AYDEMİR DEMİR
SAİT İNAN
YAVUZ SELİM KIRAN
******************
OSMANİYE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
İSMAİL KAYA
ASENA ALACA
YUSUF MİNGAN
******************
RİZE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAYATİ YAZICI
OSMAN AŞKIN BAK
MUHAMMED AVCI
******************
SAKARYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ALİ İHSAN YAVUZ
RECEP UNCUOĞLU
KENAN SOFUOĞLU
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
EKREM YÜCE
LÜTFİ BAYRAKTAR
*******************
SAMSUN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET DEMİRCAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ÇİĞDEM KARAASLAN
FUAT KÖKTAŞ
ORHAN KIRCALI
BEKİR KELEŞ
ELİF COŞKUN BİLGİN
CANER GÖKTEPE
MUHAMMET YASİR OKUDAN
*********************
SİİRT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OSMAN ÖREN
SADETTİN SABAZ
LOKMAN ÖZCAN
******************
SİNOP AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NAZIM MAVİŞ
AYHAN ERGÜN
****************
SİVAS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMET YILMAZ
MEHMET HABİB SOLUK
SEMİHA EKİNCİ
RÜSTEM YÜCE
YAŞAR SAYAN
******************
ŞANLIURFA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET EŞREF FAKIBABA
MEHMET KASIM GÜLPINAR
HALİL ÖZCAN
ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
MEHMET ALİ CEVHERİ
İBRAHİM HALİL YILDIZ
HALİL ÖZŞAVLI
AHMET AKAY
MEHMET FATİH AKSOY
GÜLER KAMA İZOL
İBRAHİM TORU
SEDAT ERTÜRK
İSMAİL TOSUN
İBRAHİM AYHAN
********************
ŞIRNAK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RİZGİN BİRLİK
HATİCE ATAN
MEHMET EMİN DİNDAR
MAHMUT ÖKTEN
*******************
TEKİRDAĞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUSTAFA ŞENTOP
MUSTAFA YEL
ÇİĞDEM KONCAGÜL
MESTAN ÖZCAN
KERİM ATALAY
ABDULLAH ÖĞE
CEM KARACA
*****************
TOKAT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
ÖZLEM ZENGİN
FATİH AKGÜN
ADEM DİZER
****************
TRABZON AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUHAMMET BALTA
ADNAN GÜNNAR
BAHAR AYVAZOĞLU
SALİH CORA
VEHBİ KOÇ
SELÇUK ÇEBİ
****************
TUNCELİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HAKAN ÖZER
NAZİF YILDIRIM
***************
UŞAK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET ALTAY
İSMAİL GÜNEŞ
MERT ŞİŞMAN
***************
VAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OSMAN NURİ GÜLAÇAR
İRFAN KARTAL
ABDULAHAT ARVAS
EBUBEKİR KAÇMAZ
GÜLŞEN ORHAN
YILMAZ KILIÇ
BİLAL EMRE YÖRÜK
MALİK ÖZBEY
*******************
YALOVA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
HASAN ÖZÇELİK
****************
YOZGAT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BEKİR BOZDAĞ
YUSUF BAŞER
SİBEL YILDIRIM
İSKENDER MİNAR
*******************
ZONGULDAK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
POLAT TÜRKMEN
AHMET ÇOLAKOĞLU
HAMDİ UÇAR
ZÜLEYHA ARIMAN
BURHAN ONUK