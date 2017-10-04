AK Parti Milletvekili Avcı: Öğrencilerimiz her konuda bir şeyler söyleyebilecek biçimde yetişmeli

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Öğrencilerimiz, hocalarımız sadece televizyon, gazete vesaire gibi birtakım mecralarda dolaşan sembollerle ilgili kuralları öğrenmek, çalışmalar yapmak için değil, aynı zamanda ekonominin, antropolojinin ve linguistiğin alanına giren konularda bir şeyler söyleyebilecek biçimde yetişmek zorunda." dedi.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Avcı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyoları'nda düzenlenen törende verdiği ilk derste, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de ilk iletişim bilimleri doktorası yapanlar arasında yer aldığını anlatan Avcı, kendisinden önceki dönemi temsil eden rahmetli Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın dekanlık yaptığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde açılış dersini vermesinin kendisini duygulandırdığını aktardı.

Avcı, "Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın hocalığına hiç kimse söz edemez. Karmaşık ders anlatıp, öğrencilere zevkle dinleten, 'Ders bitmesin.' dedirten bir hocaydı. Bize Frankfurt Okulu'nu, (Theodor W.) Adorno'yu, (Walter) Benjamin'i, (Jürgen) Habermas'ı tanıtan, sevdiren, okutan, öğreten sevgili Ünsal hocamızı bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyorum." dedi.

İletişim kavramına ilişkin değerlendirmede bulunan Avcı, "Anne karnındayken bile iletişim içerisindeyiz. İletişim bizim varlığımıza bitişik özelliğimiz. Sadece bizim de değil, bütün canlıların çevreleriyle bir iletişim içinde oldukları görülür. Gerçekten iyi eğitilmesi, mahiyetinin iyi bilinmesi, ona göre yönetilmesi gereken bir imkandan söz ediyoruz." şeklinde konuştu.

İletişimin bütünleşik bir disiplin haline geldiğine işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, hocalarımız sadece televizyon, gazete vesaire gibi birtakım mecralarda dolaşan sembollerle ilgili kuralları öğrenmek, çalışmalar yapmak için değil, aynı zamanda ekonominin, antropolojinin ve linguistiğin alanına giren konularda bir şeyler söyleyebilecek biçimde yetişmek zorundalar."

Milletvekili Avcı, öğrencilik ve akademisyenlik dönemine dair tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak, öğrencilere dergi ve kitaplar tavsiye etti.

" KAMPÜS PROJESİ, BİRÇOK ÜNİVERSİTEYE MODEL TEŞKİL EDECEKTİR"



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat ise yeni akademik yılda bilim ve eğitimde büyük başarılara imza atılması dileğinde bulundu.

Üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Arat, Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nın üniversitelerine devredildiğini anımsattı. Arat, "Şu an planlama çalışmaları devam eden kampüs projemiz, Türkiye'nin bu hacimdeki ilk bütünsel kampüs projesi olarak birçok üniversiteye model teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

Rektör Arat, İletişim Fakültesi'nin de gelecek yıldan itibaren Göztepe Kampüsü'ne taşınacağını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EN EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN İLETİŞİM FAKÜLTESİYİZ"



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık da yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması tememnisinde bulundu.

Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan iletişim fakültesi olduklarını anlatan Anık, amaç ve ideallerini çok iyi belirlemiş öğrenciler ve çok iyi bir öğretim kadrolarıyla bir arada olduklarını aktardı.

Öğrencilere inançlı olmaları tavsiyesinde bulunan Anık, "Görülmeyeni görmek, fark edilmeyeni fark etmek, anlaşılmayanı anlamak, anlaşılır kılmak inançlı olmaktan geçiyor." dedi.