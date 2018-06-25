16 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesinin ardından, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge'den aday gösterdiği Rümeysa Kadak, milletvekili seçildi ve Meclis'e giren en genç milletvekili oldu. En genç olmasıyla gündeme gelen Rümeysa Kadak, en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşındadır? İşte Rümeysa Kadak hakkında merak edilenler...

RÜMEYSA KADAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rümeysa Kadak, 6 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdüren Kadak, AK Parti MKYK Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğr. Konseyi Başkan Yard. ve Genç KADEM Proje Sorumlusu görevlerini de sürdürüyor.

Rümeysa Kadak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Ak Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili seçilmiştir.