Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayacak

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak AK Parti MKYK’da 2017 değerlendirmesi yapılacak, partinin kongre süreci ele alınacak.

Sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme ve yansımaları ile Kudüs gelişmeleri tartışılacak.

AK PARTİ'DE UYUM MESAİSİ BAŞLADI

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum değişiklikleri için 5 alt komisyon kurdu. Yürütmenin yapılandırılması, personel rejimi, mahalli idareler, seçim mevzuatı ve TBMM İçtüzüğü ile ilgili komisyonlar çalışmalara başladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim ittifakı konusu, seçim mevzuatını ele alan komisyonda görüşülecek. Yerel seçim ile ilgili değişikliğin, Mart 2019 yerel seçimlerine 1 yıl kala tamamlanması gerekiyor.

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