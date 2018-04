AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

MAHİR ÜNAL AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM çatısı alştında konuşan bir Genel Başkan'ın darbe olarak nitelendirilmesi her şeyi özetliyor. Grup Başkanvekilliği soytarılık yeri değildir, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na o parmağı sallayamazsınız. O parmağa sahip çıkmanızı öneririz. O sallanan parmağın arkasındaki iradenin o kişinin olmadığını da biliyoruz. Cumhurbaşkanına parmak sallayanlar çok iyi bilsinler ki, biz aman istikrar bozulmasın, büyükelçilerin mönünde Meclis'e zarar gelmesin diye susuyorsak bunu zaaf sanmasınlar. Böyle hadsizlik, terbiyesizlik olamaz, bunu kabul etmeyiz. Bugün HZ Musa olmaktan bahsediyor, bizi Firavun diye nitelendiriyor. Firavun'u bilmez, Musa'yı bilmez. Kendisinden Firavu'nda, Musa'da olmaz. Olsa olsa Musa'ya ihanet eden bir samira olur. Biz Musa'yı da, Firavun'u da biliriz, Samira'yı da biliriz. Lidere sadakati de, davayı da biliriz. Biz yol arkadaşına sadakatini biliriz. Bunların bizle konuşurken kendilerinin farkında olması gerekir."

"Faizlerden, İngiltere'deki tefecilerden bahsetti. Yalanları söylemekten vazgeçmiyor, rahatsızlık da hissetmiyor. Biz geldiğimizde 86 lira faize gidiyordu şimdi ise 12 lirası gidiyor. O gün mü daha iyi, bugün mü? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bunun eseri var mı, var. SSK. 25 bin lira ödeyerek Galoş alıyordu insanlar bunun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde. Bunun Genel Müdürlüğü döneminde hastanelere girenler hastaneye özel kıyafetle giriyordu. Dolayısıyla kaset ile gelen, 15 Temmuz kaçkını, her seçimde millet tarafından yenilgiye uğratılmış birisinin kayığından bahsediyoruz. Birileri bu kayığa binmek istiyorsa onlara da hayırlı olsun diyoruz. Kuvayi Milliyeciyiz diyor, sen de onlardan eser var mı? Bunun ne CHP ile, ne Atatürk ile bir alakası kalmamıştır."

"Partimize aday olma işlemlerini bugün itibarı ile başlatıyoruz. Erkek adaylardan 6 bin kadın adaylar ve 18-25 yaş arasındakilere 3 bin, engel durumu olanlardan bin lira özel aydat alınması kabul edilmiştir."

3 dönem kuralı - "3 dönem kuralı MKYK kuralına bırakılmıştı, MKYK bu yetkisini MK'ya devretti. Öyle bir envanter henüz çıkarmış değiliz."

- Büyük Birlik Partisi ile ittifak görüşmesi - "Genel Başkan ve sözcüler vasıtasıyla kapımız herkese açık olduğunu söyledik. BBP'nin Cumhur İttifakı'na açık desteği oldu. Bizim bu açıklamalardan sonra BBP ile görüşmelerimiz zaten devam ediyor. Elitaş ve benim katımımla görüşeceğiz. Netleşmiş bir ittifak çerçevesi yok. Daha MHP ile de bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. İttifak protokolü dediğimiz teknik bir detay için çalışmamız olmadı. BBP ile bir görüşmemiz var, Hüda Par ve DP ile bir görüşme şu an için söz konusu değil."

15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesi - "Güneş Motel vakası unutulmadı, mahşeri vicdanda ybüyük bir yara açtı. İnsan kendi iradesi ile seçilmiş bir vekilin böyle bir pazarlık içinde olmasından rahatsızlık duyuyor. Pazarlık her zaman parayla olmaz. Güneş Motel belki parayla oldu ama, biz burada ahlaki bir sorun gördüğümüz için tepki verdik. Siyasetin ahlakını korumak siyasetçinin görevi olduğuna inanıyorum. Panik durumu varsa, panik durumu yangından mal mı kaçırıyorlar diyen muhalefetindir. Biz hazırız, biz hep sahadayız. 80 - 90 bin kişilik mitingler yapmışız. Bizim kamuoyu ile iletişimle bir sorunumuz yok. Bakın adayımız belli, her şeyi kamuoyu önünde yaptık. Sordunuz bakın, BBP ile görüşeceğiz dedim, her şeyimiz şeffaf. İttifak yasasını neden çıkardık, her şey milletin gözünün önünde olması için. Bunlar 15 vekil gönderiyor falan, biz bu yasayı milletin gözü önünde yapın diye çıkardık. O vekiller dün İYİ Parti sıralarına oturmadı, sosyal medyada hala CHP'de vekil olarak görünüyorlar. Kiralık vekil diyince kızıyorlar. Sessiz mi kalalım. Siyaset etiğini korumak tabiki bize düşüyor. Bizim tepkimiz siyasi ahlaksızlığadır. Buna herkes tepki göstermelidir. Bunu o gün o milletvekillerinin gözyaşlarında gördünüz. Hangi tehditle gönderdiler bilmiyorum ama bazı vekiller sessiz ve derinden ağlıyorlardı."

Ramazan ayına özel nasıl bir miting gerçekleştirilecek? - "Birçok ilde mitingleri gerçekleştirdik. Gönüllere girmeden seçilemezsiniz. Ramazan kampanya için büyük bir kıymet. Gönüllere girmek ve her bir adayımızın ramazan boyunca bütün vatandaşlarımızla hasbihal etmesi, dertleşmesi kıymetli bir şeydir. Bizim bütün seçimlerde milletin teveccühünü almamızın nedenlerinden biridir. Reklam, medya planlaması yapacağız. Ramazan'da kimseyi rahatsız etmeden, Ramazan'ın bereketine saygı duyarak hep beraber Ramazan'ın ifa edeceğiz."

